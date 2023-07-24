Понедельник, 24 Июля 2023 15:48

АрмИнфо.Руководитель компании <Арен Груп> обманным путем скрыл объект налогообложения и не выплатил в госбюджет таможенные платежи в особо крупном размере - около 171 млн драмов, сообщает Следственный комитет Армении.

В частности, без исчисления и уплаты таможенных платежей за ввозимые товары, 15 апреля 2023 года из Ирана по 11 транзитным декларациям на территорию Республики Армения было ввезено масло и сливки (283,25 кг таможенной стоимостью $700 тыс).

В компетентный орган были представлены недостоверные документы, согласно которым указанная продукция якобы принадлежит иностранному юридическому лицу (из ИРИ) и предназначена для его нужд. На их основании таможенным органом РА груз был пропущен без взимания таможенных платежей (51,6 млн. пошлин и НДС на 119,3 млн. драмов).

Обвиняемый арестован сроком на 2 месяца. Предварительное следствие продолжается.