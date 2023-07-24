Понедельник, 24 Июля 2023 15:46

АрмИнфо.ВС Азербайджана нарушили перемирие в Арцахе в районе села Шош Мартунинского района республики.

Как сообщает пресс-служба МВД Арцаха, 24 го июля из Шошского отделения Аскеранского районного отдела полиции поступило сообщение о том, в районе 11:20 вражеские силы обстреляли жителя общины Гиши Мартунинского района А. А. Сарибекян (1959 г. р.), который осуществлял сельхозработы на своем тракторе, на административной территории села Шош.

"Житель села не пострадал, но был вынужден прекратить сельскохозяйственные работы, информацию передали российским миротворцам", - отметили в МВД Арцаха.

Напомним, что сельхозпродукция - это единственное, благодаря чему еще выживают жители блокадного Арцаха, которые с 12 декабря 2022 года осаждены Азербайджаном.