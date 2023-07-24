Понедельник, 24 Июля 2023 15:45

АрмИнфо.Армянский народ не наделял премьер- министра Армении Никола Пашиняна мандатом оставить Арцах в составе Азербайджана. Об этом свидетельствуют наши вопросы, проводимые с 3 мая текущего года как минимум до 20 июня, и собранные подписи в рамках организованной мной же акции. Об этом на пресс-конференции в парламенте заявил депутат НС РА Тагуи Товмасян.

Депутат сообщила, что в рамках инициативы по сбору подписей относительно судьбы Арцаха было собрано 536 898 подписей за этот короткий период. "То есть более 500 тысяч граждан четко выразили свою позицию "Арцах не может быть в составе Азербайджана", и тезисы Никола Пашиняна не принимаются обществом", - отметила беспартийный депутат.

Вместе с тем, она добавила, что согласно ЦИК Армении у партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна всего лишь 3000 сторонников. По словам. Товмасяна, партия с 3000 сподвижников не может решать судьбу народа с 3 тысячелетней историей, судьбу 13 млн армян.

При этом она отметила, что их акция не просто какая-то формальность, а лакмусовая бумажка легитимности тезисов, продвигаемых Пашиняном. Товмасян еще раз подчеркнула, что армянский народ не давала Пашиняну мандат на этнические чистки Арцаха, или передачу НКР Азербайджану, и любое документ, подписанный Пашиняном на международной арене по Арцаху, будет нелегитимным.

Вместе с тем, она сообщила, что подала в Административный суд иск с требованием о восстановлении ее на посту главы постоянной парламентской Комиссии по защите прав человека и общественным вопросам, поскольку этот процесс был осуществлен незаконно.

Она напомнила, что у неё даже не было возможности высказать свою позицию. "Я предъявила спикеру парламента, а также вице-спикеру справку о нетрудоспособности и письменно попросила отложить обсуждение данного вопроса, однако меня проигнорировали", - отметила Товмасян, добавив, что готова дойти до Европейского суда по правам человека.

Депутат отметила, что отстранением ее от должности, власти РА лишили армянский парламент возможности представлять альтернативную от правящей силы позицию или мнение.

Отметим, что правящая фракция "Гражданский договор" при соотношении голосов 62 "за", 1 - "против" закрытым тайным голосованием лишила депутата Тагуи Товмасян должности председателя парламентской комиссии по защите прав человека.

Власти обосновали свой шаг тем, что депутат Тагуи Товмасян не участвовала в заседаниях Совета Национального собрания, пропустив 38 из 46 заседаний, что негативно сказалось на работе комиссии. Товмасян не разделила эту критику.

Оппозиционные фракции парламента бойкотировали внеочередное заседание НС по вопросу лишения Тагуи Товмасян полномочий главы комиссии.