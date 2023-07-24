Понедельник, 24 Июля 2023 13:39

АрмИнфо.27 октября 1999 года Вазген Саркисян был убит, потому что принял решение переформулировать национально-освободительную борьбу. Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на мероприятии, посвященном 30-летию создания Союза добровольцев <Еркрапа>.

Как сообщает пресс-служба правительства, по словам премьера, он убежден, что Вазген Саркисян был убит, поскольку <принял окончательное решение переформулировать национально-освободительную борьбу и сделать ее борьбой за государственность, борьбой за государство, борьбой за институционализацию государства, борьбой за укрепление государства>. <Иногда мы не понимаем, и это наша самая большая проблема, не всегда в нашей реальности Государство и Родина воспринимаются одинаково. И именно разрушение этих представлений раскрывает все наши поражения. Мы должны отождествлять понятия Родины и Государства, потому что Государство очень конкретно, и если Родина не является Государством, то Родиной может стать любое другое Государство>, - сказал он.

Как считает Пашинян, мир меняется, и способ мышления должен меняться вместе с миром, не отрываясь от своих собственных истоков. <Я сравниваю это с полетом ракеты. Когда ракета отрывается от земли, первая ступень этой ракеты отделяется на определенной высоте, потому что если такие же двигатели останутся на этой ракете с той же формулой, она остановится в одной точке и упадет ... Вазген Саркисян был нашей ракетой первой ступени>, - отметил он.