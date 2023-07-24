Понедельник, 24 Июля 2023 13:38

АрмИнфо.Риск новой войны между Арменией и Азербайджаном ставит под угрозу мир на всем Южном Кавказе. Об этом в интервью итальянскому изданию Corriere dela Sera заявил президент РА Ваагн Хачатурян, находящийся в эти дни с рабочим визитом в Итальянской Республике.

<Для нас это очень важный визит, особенно в свете того, что происходит в регионе>, - сказал Хачатурян, указав на блокирование Лачинского коридора, который является единственным связующим звеном между Арменией и Нагорным Карабахом.

Он заметил, что уже более семи месяцев коридор находится в блокаде, и 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха лишены возможности получать продукты питания, средств гигиены и медикаментов.

<После второй войны 2020 года наш сосед не только пользуется безнаказанностью, но и свято верит, что сможет и дальше добиваться своих целей с помощью военных действий. Последние переговоры по нормализации двусторонних отношений прошли в Брюсселе 15 июля с участием президента Европейского Совета Шарля Мишеля. Но были встречи и с представителями России и США, а также двусторонние переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. На столе лежит проект мирного соглашения, одним из пунктов которого является взаимное признание территориальной целостности государств. Премьер­министр Армении официально заявил, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана. Мы надеемся, что они сделают то же самое>, - сказал глава армянского государства.

В то же время, Хачатурян указал на реальность возобновления болевых действий. <Ситуация в регионе остается взрывоопасной, поскольку угроза новой военной агрессии против нашей суверенной территории крайне высока. Баку игнорирует трехстороннее заявление т 9 ноября 2020 года, подписанную премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Продолжающаяся агрессия Азербайджана также принимает новые формы. Мы наблюдаем регулярные обстрелы соседних приграничных районов. И, к сожалению, мы не видим адекватной и жесткой реакции со стороны международного сообщества>, - подчеркнул президент РА.

Отвечая на вопрос об обвинениях с армянской стороны в адрес Москвы, которая, по мнению Еревана, делает недостаточно для урегулирования ситуации, Хачатурян заметил, что между Арменией и Россией по-прежнему очень тесные отношения с Россией. <Это наш первый торговый партнер. А мы входим в ОДКБ, Путин направил миротворческую миссию для защиты армянского населения Нагорного Карабаха. Кроме того, в России проживает много армян. Однако с началом российско-украинской войны есть и немало русских, решивших переехать в нашу страну и не собирающихся уезжать до ее окончания. Но ясно одно: российско-украинский конфликт дестабилизировал регион прежде всего с экономической точки зрения. И если бы его не было, у нас могли бы быть другие отношения и с Россией, и с Украиной>, - заметил президент РА.