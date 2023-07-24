АрмИнфо.Риск новой войны между Арменией и Азербайджаном ставит под угрозу мир на всем Южном Кавказе. Об этом в интервью итальянскому изданию Corriere dela Sera заявил президент РА Ваагн Хачатурян, находящийся в эти дни с рабочим визитом в Итальянской Республике.
<Для нас это очень важный визит, особенно в свете того, что происходит в регионе>, - сказал Хачатурян, указав на блокирование Лачинского коридора, который является единственным связующим звеном между Арменией и Нагорным Карабахом.
Он заметил, что уже более семи месяцев коридор находится в блокаде, и 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха лишены возможности получать продукты питания, средств гигиены и медикаментов.
<После второй войны 2020 года наш сосед не только пользуется безнаказанностью, но и свято верит, что сможет и дальше добиваться своих целей с помощью военных действий. Последние переговоры по нормализации двусторонних отношений прошли в Брюсселе 15 июля с участием президента Европейского Совета Шарля Мишеля. Но были встречи и с представителями России и США, а также двусторонние переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. На столе лежит проект мирного соглашения, одним из пунктов которого является взаимное признание территориальной целостности государств. Премьерминистр Армении официально заявил, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана. Мы надеемся, что они сделают то же самое>, - сказал глава армянского государства.
В то же время, Хачатурян указал на реальность возобновления болевых действий. <Ситуация в регионе остается взрывоопасной, поскольку угроза новой военной агрессии против нашей суверенной территории крайне высока. Баку игнорирует трехстороннее заявление т 9 ноября 2020 года, подписанную премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Продолжающаяся агрессия Азербайджана также принимает новые формы. Мы наблюдаем регулярные обстрелы соседних приграничных районов. И, к сожалению, мы не видим адекватной и жесткой реакции со стороны международного сообщества>, - подчеркнул президент РА.
Отвечая на вопрос об обвинениях с армянской стороны в адрес Москвы, которая, по мнению Еревана, делает недостаточно для урегулирования ситуации, Хачатурян заметил, что между Арменией и Россией по-прежнему очень тесные отношения с Россией. <Это наш первый торговый партнер. А мы входим в ОДКБ, Путин направил миротворческую миссию для защиты армянского населения Нагорного Карабаха. Кроме того, в России проживает много армян. Однако с началом российско-украинской войны есть и немало русских, решивших переехать в нашу страну и не собирающихся уезжать до ее окончания. Но ясно одно: российско-украинский конфликт дестабилизировал регион прежде всего с экономической точки зрения. И если бы его не было, у нас могли бы быть другие отношения и с Россией, и с Украиной>, - заметил президент РА.