Понедельник, 24 Июля 2023 13:34

АрмИнфо. Руководитель специализированного подразделения офиса Защитника прав человека РА по защите прав военнослужащих и членов их семей Андраник Егоян принял участие в международном семинаре, организованном Департаментом межгосударственного сотрудничества Совета Европы по правам человека (CDDH) в Страсбурге.

Согласно сообщению офиса Омбудсмена, целью мероприятия было подчеркнуть необходимость совершенствования механизмов защиты прав человека в вооруженных силах государств-членов СЕ в соответствии со стандартами СЕ. На мероприятии была сделана ссылка на рекомендацию Комитета министров СЕ о правах человека в вооруженных силах, опыт стран СЕ в защите прав человека в вооруженных силах, роль институтов омбудсмена и т.д.

В рамках семинара представитель офиса Защитника прав человека выступил со специальным заявлением, представив международным партнерам мандат офиса Омбудсмена и вопросы защиты прав человека в Вооруженных Силах в рамках этого мандата. Отдельно было упомянуто сотрудничество на высоком уровне, сложившееся между Защитником прав человека РА и Советом Европы, и зафиксированные конкретные результаты.

"Я могу с гордостью заявить, что Армения является первой страной, где с 2016 года стартовали программы Совета Европы, направленные на защиту и продвижение прав человека в вооруженных силах", - сказал Егоян.

В своем выступлении представитель офиса ЗПЧ поблагодарил Совет Европы и ереванское представительство Совета Европы за долгосрочное и эффективное сотрудничество с правозащитным институтом Армении и за проведение активной деятельности, направленной на развитие потенциала учреждения.