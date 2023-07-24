Понедельник, 24 Июля 2023 13:33

АрмИнфо. Участники инициативной группы "Мы - Арцах" арцахского общеармянского движения проводят акции оповещения в разных частях Еревана, чтобы привлечь внимание горожан к гуманитарной катастрофе, развернувшейся вокруг Арцаха в результате действий Азербайджана.

Акция стартовала с перекрытия на несколько минут перекрестка проспект Баграмяна- улица Московян. Группа граждан, с плакатами "Мы говорим нет лжегуманизму", "Мы - с Арцахом", "Отройте дорогу жизни", перекрыв улицу, скандировали "Арцах!", "Единство!". Они призвали граждан выйти на улицы и присоединиться к акции.

Затем, был перекрыт перекресток улицы Ханджяна и проспекта Саят-Нова, после которого, улицу Абовяна.

Как заявила член инициативной группы Лиана Петросян в беседе с журналистами, цель акций - донести до граждан Армении, в каком состоянии находятся их соотечественники в Нагорном Карабахе и привлечь к движению как можно больше граждан.

Вечером же, участники акции проведут митинг на площади Свободы в Ереване.