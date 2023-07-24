Понедельник, 24 Июля 2023 13:32

АрмИнфо. Наталья Арзаканцян (Ротенберг) не будет возглавлять список партии <Сила Родины> на предстоящих выборах в Совет старейшин Еревана. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Руководящий орган партии принял решение, что Нелли Арутюнян возглавит список на выборах в совет. А Наталья Арзаканцян будет второй в списке совета старейшин партии <Сила Родины>.

<У Нелли Арутюнян большой опыт работы, она - мать хорошей семьи, патриот. Надеюсь, она применит свой опыт для того чтобы красивый Ереван стал еще краше>, - сказал председатель партии Тигран Арзаканцян.

Нелли Арутюнян кандидат юридических наук, генерал-майор юстиции, около 30 лет проработала в Прокуратуре РА начальником международно-правового управления.

Выборы городского совета (совета старейшин) Еревана состоятся 17 сентября. От правящей партии <Гражданский договор> на должность мэра претендует нынешний вице- мэр, бывший вице-премьер Тигран Авинян. В выборах также примут участие глава фракции <Луйс> в Совете старейшин Давид Хажакян, бывший глава административного района Кентрон (Центр) Еревана Виктор Мнацаканян, председатель партии <Страна для жизни> Мане Тандилян, член правления партии <Национальный прогресс> Айк Григорян. Об участии в выборах объявила и партия <Во имя социальной справедливости>.