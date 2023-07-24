Понедельник, 24 Июля 2023 13:31

АрмИнфо. Армянские журналистские организации обратились к коллегам, участвующим в шушинском медиа-форуме.

В заявлении, в частности, говорится: "У нас, нижеподписавшихся организаций, нет вопросов к руководству страны, находящейся на одном из последних мест в международных рейтингах свободы выражения, но проводящей 22-23 июля очередной пышный медиа-форум. У нас нет вопросов и к организатору этого мероприятия Агентству по развитию медиа Азербайджана, которое поддерживает все правительственные инициативы, ограничивающие свободу слова, и регулярно выступает с нападками на правозащитные организации за их критику массового подавления в этой стране прав журналистов. К сожалению, уже нет вопросов и к солидным СМИ, профессиональным объединениям, направившим своих представителей на Шушинский форум, единственной целью которого является легитимация внешней и внутренней политики Баку, идущей вразрез с принципиальными ценностями цивилизованного мира - такая неразборчивость уже давно стала для многих привычным делом.

Наш вопрос к коллегам журналистам, пользующимся щедрым гостеприимством алиевского режима и оказавшимся в нескольких километрах от городов и сел Нагорного Карабаха, более семи месяцев живущих в условиях изоляции от внешнего мира. Где тысячи людей уже давно не имеют доступа к элементарным продуктам питания, где рожениц нет возможности доставить в больницу из-за отсутствия бензина, где из-за дефицита электроэнергии под угрозой подача воды... Неужели Ваш профессиональный долг не побуждает Вас потребовать от азербайджанских властей свободы передвижения, чтобы своими глазами увидеть трагедию, параллели с которой не так-то легко найти в современном мире? Неужели прорыв информационных блокад, когда сведения о происходящем поступают исключительно из пристрастных источников, не является более задачей СМИ? Неужели Вас охватит несвойственное нашей профессии легковерие, и Вы "с пониманием" отнесетесь к доводам, что хозяева Форума были бы рады помочь Вам преодолеть путь в несколько минут до столицы Нагорного Карабаха Степанакерта, да местное армянское руководство или российские миротворцы не пропустят? А ведь Ваши решимость и настойчивость могли бы способствовать выводу нынешней ситуации в регионе из тупика. Убеждены, что этот, на первый взгляд, незначительный эпизод в истории журналистики может сыграть важную роль для дальнейшей репутации нашей с Вами общей профессии".

Под заявлением подписались: Ереванский пресс-клуб, Центр медиа инициатив, Институт многообразия СМИ, Центр свободы информации, Клуб общественной журналистики, Комитет защиты свободы слова, Клуб журналистов "Аспарез", ОО "журналисты во имя будущего", ОО "журналисты во имя прав человека", Горисский пресс-клуб, ОО "фемида".

Отметим, что 21 июля в оккупированном арцахском городе Шуши алиевский режим организовал медиафорум, в котором участвует 150 иностранных представителей из 49 стран, в том числе государственные информационные агентства 34 стран мира, 12 международных организаций и медиа-структуры.

На мероприятии выступил и президент Азербайджана Ильхам Алиев, который в очередной раз направил порцию угроз в адрес армян, при этом заверяя о желании построения мира на Южном Кавказе. Затем он похвастался поддержкой Турции в агрессии против Арцаха, добавив, что декларация о союзничестве с Анкарой открывает новые горизонты для Баку. Он также подтвердил факт подготовки в Москве трехсторонней встречи по нормализации армяно-азербайджанских отношений.