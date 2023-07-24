Понедельник, 24 Июля 2023 13:29

АрмИнфо. Никол (премьер-министра РА Никол Пашинян - ред.) не только искажает историю, но и подло перекладывает вину за Геноцид армян с Турции на Россию. Об этом заявил вице -спикер Национального Собрания РА 2011-2018гг., председатель политического комитета Республиканской Партии Армении. Эдуард Шармазанов.

"Капитулянт Никол Пашинян говорит, что в 1915 году Россия покинула регион, и в результате произошел Геноцид армян. Фактически, согласно Николу, виновником геноцида армянского народа является не Турция, а Россия.

Неуч Пашинян, причем тут Россия? Геноцид армян младотурки спланировали и утвердили еще в 1911 году - на конференции в Салониках", - напомнил Шармазанов.

В этом ключе политик обратил внимание на тот факт, что за последние 100 лет Россия дважды, фактически, не позволила, чтобы Армения стала турецким вилайетом.

"Согласно армяно-турецкому Александропольскому договору от 2 декабря 1920 года, территория Армении составляла всего лишь около 10 тыс.кв. километров.

Армения де факто лишалась возможности иметь армию. И только с помощью России советизация Армении дала нам возможность иметь Армянскую республику площадью 29,8 тысяч квадратных километров, а не 9,7 тысяч согласно Александропольскому договору.

Эти 29,8 тыс., ставшие мечтой Никола, стали 29,8 тыс. из 9,7 тыс. исключительно в результате и благодаря помощи России", - отметил Шармазанов.

По словам члена РПА, а во второй раз Россия не допустила разрушения Армении уже в ноябре 2020 года.

"Никол сам говорил, что просил Российскую Федерацию установить флаги от Мегри до села Тех, иначе враг вторгся бы и занял Сюник. Никол так "благодарит" Россию.

Ведь президент РФ в ноябре 2020 г. говорил: он - не предатель.

Что ж, "наслаждайтесь" обвинениями "верного союзника" и турецкого прислужника Пашиняна", - отметил экс-вице-спикер парламента РА.

При этом политик считает, что Пашинян уже открыто взял на себя роль лидера турецкой "5-й колонны". "Никол, фактически, превратился в лидера "пантюркистского течения" в Армении", - резюмировал Шармазанов.

Отметим, что ранее премьер Армении в интервью Франс-Пресс фактически обвинил РФ в виновности в Геноциде армян в Османской империи. "По оценке многих экспертов, Россия уходит из региона. Конечно, это кажется чем-то из жанра фантастики, но, к сожалению, наш народ видел такую историю. В конце концов, следствием чего был Геноцид армян 1915 года, когда под тяжестью внутренних проблем Россия была вынуждена оставить регион, по сути, находящийся в конфликтной ситуации? И армяне, которые сделали четкий выбор, геополитический выбор, остались один на один, лицом к лицу с Турцией. 1915, 1917, 1918 годы: нестабильность в России, вынужденный уход России из региона, и армянский народ подвергся геноциду", - отметил он.