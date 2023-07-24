Понедельник, 24 Июля 2023 13:28

АрмИнфо. Третий президент РА Серж Саргсян обратился с открытым письмом к президентам стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ - США, России и Франции, Джо Байдену, Владимиру Путину, Эмманюэлю Макрону соответственно, с призывом остановить гуманитарную катастрофу в Арцахе.

"Многоуважаемые господа Президенты, несколько дней назад в одном из сёл Мартакертского района Арцаха трёхлетний Левон и шестилетняя Гита, задохнувшись, погибли, когда пытались отыскать свою мать, ушедшую в город в поисках еды для их пропитания. Длящаяся более 7 месяцев блокада Арцаха начала отнимать жизни стариков и детей, простых людей, единственная вина которых в том, что они родились и живут на своей земле и на земле своих дедов и что они любят жизнь. Мы благодарны всем влиятельным странам и международным структурам за выступления с чёткими заявлениями относительно этой ситуации. Они имеют большое значение для арцахцев, которые борются за жизнь.

Однако, к сожалению, они не спасли жизни маленьких Левона и Гиты, и, что самое ужасное, не в абстрактном будущем, а именно завтра утром могут не спасти жизни многих других детей и стариков", - отметил Саргсян. При этом третий президент РА констатировал, что сегодня физическое существование 120 тысяч арцахцев в прямом смысле этого слова находится под угрозой.

"Мы с каждым из вас по многим поводам говорили о происшедшем в 1915 году - о Геноциде армян и его последствиях. Сегодня, спустя 108 лет, мы очень близки к повторению этих ужасающих событий современными методами.

Обращаюсь к Вам прежде всего как к руководителям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, как к лидерам, которые лично знают, где находился переговорный процесс решения Нагорно-Карабахской проблемы до 2018 года, когда наша общественность совершила эмоциональный выбор и передала власть деятелю, не имеющему ни малейшего понятия о государстве. Я понимаю, что очень многие получили возможность попытаться решить Арцахскую проблему, воспользовавшись не имеющими связи с интересами собственной страны нелогичными шагами этого человека. Но факт, что и вопрос не решён, и проблемы намного больше углубляются, а этот человек сегодня точно не имеет мандата нашего народа на признание Арцаха в составе какой-либо другой страны, а со стороны арцахцев абсолютно не имеет мандата самолично решать их судьбу. Обращаюсь к Вам как к лидерам стран, являющихся носителями бесспорной институциональной памяти. Сегодня, в отличие от властей Армении, в ваших структурах есть серьёзные специалисты и знатоки Нагорно-Карабахского переговорного процесса, которые владеют всеми тонкостями, хорошо осведомлены обо всех этапах. Я обращаюсь к Вам, как бывший коллега, человек, с целями, принципами которого Вы хорошо знакомы. Обращаюсь в этом формате, потому что сейчас у меня нет средств прямой связи с Вами, формата визитов и отдельных бесед, отсутствуют и очень слабо действуют также партийные каналы, поскольку ответственные лица оппозиционной партии в нашей стране либо находятся под сильным давлением, либо просто арестованы. Обращаюсь, чтобы сказать: то, что сейчас происходит в Арцахе, ведёт к ужасной катастрофе. Обращаюсь, чтобы попросить дать арцахцам возможность жить. Для меня величайшая трагедия, что годы назад мы обсуждали решения, по которым арцахцы достойно жили бы в своей стране, а сейчас говорим о хотя бы возможности жить, о праве жить", -отметил он. При этом Саргсян добавил, что в Армении очень хорошо видят их достойные благодарности усилия, направленные на урегулирование проблемы. Однако, продолжил Саргсян, то, что происходит сегодня, не приведёт к таким решениям, которые они искренне представляют. По словам третьего президента РА, прямые переговоры опытного руководителя и некоего несерьёзного, неспособного не могут завершиться в какой-либо логической точке.

"Каждое удовлетворённое требование диктующей стороны породит новые, ещё более трудно удовлетворяемые, и всё это будет продолжаться бесконечно и сопровождаться огромными катастрофами. Молчать или не уделять намного больше времени Арцахскому вопросу сегодня означает, что очень скоро Ваши страны вынужденно начнут уделять время уже "Армянскому вопросу". Это очень видимый сценарий в обстоятельствах бездарного переговорщика, тем более что на глазах у всех уже оккупирована значительная часть суверенной территории РА. Прошу Вас, прежде всего, остановить гуманитарную катастрофу в Арцахе: я верю,

что Вы это можете сделать. Заставьте диктатора открыть дорогу жизни - превративший убийство армян в образ жизни фашист не может постоянно игнорировать чёткие послания серьёзнейших международных структур и стран. Остановите бедствие! Обеспечьте элементарные условия человеческого существования арцахцев! Гарантируйте их! Затем переходите к усилиям найти дипломатические решения. Прошу Вас! Завтра может быть поздно!", - резюмировал Саргсян.