Понедельник, 24 Июля 2023 13:26

АрмИнфо. Что делать, если кажется, что ничего нельзя сделать? Строить храмы! Об этом заявил экс-госминистр Арцаха Рубен Вараданян.

"Нет бензина? Будем ездить на лошадях и ходить пешком. Нет связи? Будем писать письма на бумаге. Если нет пищи - мы поделимся друг с другом последним куском хлеба.

Мы умеем быть сильнее обстоятельств. Даже без кислорода мы останемся здесь.

Сегодня решили, что будем восстанавливать храм Святого Акобаванка, основанного в 7 веке. Голыми руками, как делали наши предки - без оборудования, без топлива, из имеющихся традиционных материалов. Всем народом - от каждого по способности", - сообщил политик.

При этом он рассказал, что договорился с духовным настоятелем Святого Акобаванка, священником Ованесом Ованнисяном, обратиться с призывом ко всем, поучаствовать в этой работу. Варданян выразил убеждение, что каждому будет место на этом строительстве.

"В своих святынях мы черпаем невероятную силу. Это наши корни! Тут дух наших предков, тут наша жизненная сила, тут наше все. Это наша земля, это наш воздух! Это наши горы!

Мы будем строить храмы и дороги, мы будем растить и учить детей. Мы будем здесь жить! Мы будем защищать свой Арцах до конца!

Работы по восстановлению монастыря начнутся уже 28 июля. Ждем всех в центре "Наши горы" в Степанакерте (Давид Сасунци,2)", - проинформировал Варданян. -