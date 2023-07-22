Суббота, 22 Июля 2023 16:55

АрмИнфо.Ардшинбанк станет партнером бизнес-форума Sevan Startup Summit 2023, который пройдет с 23 по 29 июля на берегу озера Севан и соберет предпринимателей, инвесторов и стартаперов из разных стран мира.

Основная цель саммита — создание эффективной бизнес-среды в регионе, поддержка развития местных стартапов и налаживание стабильного сотрудничества между участниками экосистемы. Форум проходит в формате палаточного городка и предусматривает различные формы общения: образовательные программы, деловые переговоры, а также панельные дискуссии. Традиционно в форуме примут участие независимые инвесторы и представители венчурных фондов со всего мира.

«Для нас это возможность познакомиться с новыми идеями, новыми направлениями бизнеса и, почему бы нет, с новыми клиентами, а также обсудить инвестиционные возможности Ардшинбанка и предлагаемые инновационные цифровые решения, и конечно, пообщаться в неформальной обстановке с нашими армянскими стартап-компаниями, предпринимателями и лидерами отрасли», — сказал Артур Акопян, директор управления малого и среднего бизнеса Ардшинбанка.

С ним согласен директор Ардшинбанка по цифровизации и управлению талантами Арутюн Испирян. «Мы прекрасно понимаем цели и задачи мероприятия и готовы оказать всяческую поддержку. Мы планируем провести неформальную беседу у костра в Camp Fire Talk, поучаствовать в панельных дискуссиях, выступить в роли наставника, члена жюри. Ардшинбанк будет присутствовать на саммите с командой специалистов из различных сфер деятельности банка. Хочу особо подчеркнуть, что сейчас у Армении есть возможности представить международному сообществу свою бизнес-среду, как одну из самых привлекательных в регионе инновационных территорий. Очень важно, чтобы такие площадки давали молодежи возможность презентовать свои инновационные идеи и получать конструктивные советы от экспертов по их дальнейшему продвижению», — подчеркнул А. Испирян.

Следует отметить, что Sevan Startup Summit проводится с 2016 года. После небольшого перерыва в этом году в мероприятии примут участие около 110 стартапов из AR-VR/умного города, а также из области финансов, образования, сферы развлечений, здравоохранения и других секторов. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 10 000 участников и посетителей. В ходе предыдущего форума Sevan Startup Summit достигнутые инвестиционные соглашения превысили 1 миллион долларов.