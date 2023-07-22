Суббота, 22 Июля 2023 16:50

АрмИнфо. К инициативе "АйаКве", по данным на вечер 21 июля, присоединились уже 38 500 граждан РА. Об этом 22 июля на пресс- конференции в Ереване сообщил координатор инициативы "АйаКве" Аветик Чалабян, напомнив, что их задача до 19 августа собрать 50 тысяч подписей на первом этапе.

По его словам, начатая ими инициатива, в условиях гуманитарной катастрофы в Арцахе, становится еще более актуальной.

Он обратил внимание на тот факт, что власти Армении с одной стороны сообщают, что в Арцахе Азербайджан проводит политику геноцида, а с другой стороны заявляют о готовности признать Арцах часть АР. По его словам, эти заявления действующих властей Армении на заседаниях правительства РА ни что иное как классическая шизофрения. Озвучивая результаты деятельности инициативы, он сообщил, что на прошлой неделе инициативу поддержали еще 13 500 граждан, таким образом общее число составило 38 500. "Из них 19 870 в Ереване, 18 010 в регионах РА и 620 граждан, присоединившихся путем сбора электронных подписей", - сказал Чалабян, отметив, что цифры растут во всех направлениях. По его словам, инициативу из Гюмри поддержал французский политик Франсуа Рошблуан, имеющий гражданство РА.

Чалабян также сообщил, что власти Армении продолжает оказывать давление на граждан, особенно на госслужащих, которых терроризируют и угрожают увольнением.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РА 20 июня одобрила заявку инициативной группы "АйаКве" об организации сбора 50 тысяч подписей и подачи законодательной инициативы в Национальное Собрание, и 300 000 подписей, если он будет отклонен НС. Для сбора подписей определен 60-дневный срок - с 21 июня по 19 августа 2023 года. Соответствующую заявку инициативная группа подала в ЦИК 12 июня, в которой выступила с инициативой изменения законодательства, которым предусматривалось суровое наказание за отказ от самоопределения Нагорного Карабаха и умаление Геноцида армян. Сбор подписей под инициативой проходит уже 3 недели.