Суббота, 22 Июля 2023 16:49

АрмИнфо. Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и Баку. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы уверены в том, что здравомыслящие политики в Армении и Азербайджане ответственно подходят к позиции, которую продвигает РФ",

- отметил Рябков, выразив уверенность, что усилия Москвы принесут результат, и урегулирование будет достигнуто.

Чиновник не хотел бы, чтобы кто-то усматривал в предложениях Москвы элемент геополитического соперничества с Западом.

Как передает ТАСС, он выразил готовность помочь сторонам найти ту точку, где сойдутся интересы, и где результат был обличен в форму договоренности обязывающего свойства.

"Россия продолжит делать все возможное для минимизации гуманитарных последствий любых кризисов", - отметил дипломат, добавив, что возможности не безграничны.