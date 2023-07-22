Суббота, 22 Июля 2023 16:48

АрмИнфо.В Пекине 21 июля состоялись очередные политические консультации между внешнеполитическими ведомства Армении и Китая. Их возглавили замминистра иностранных дел РА Мнацакан Сафарян и заместителем министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе консультаций стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней, региональной и

международной повестки дня, в том числе сотрудничество в рамках международных организаций.

Сафарян представил проявления политики применения силы Азербайджаном против Республики Армения и Нагорного Карабаха, что подрывает усилия армянской стороны по обеспечению мира и безопасности на Южном Кавказе. Замглавы МИД Армении подробно остановился на гуманитарном кризисе, возникшем в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора и опасности этнической чистки населения Нагорного Карабаха.

В свою очередь Ма Чжаосюй отметил, что Китай поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Республики Армения, подчеркнув, что урегулирование конфликтов путем мирных переговоров является ключом к поддержанию мира и безопасности в регионе. Армянская сторона подтвердила свою поддержку принципа "Единого Китая".

Стороны выразили удовлетворение темпами двустороннего сотрудничества в торгово- экономической, культурной и образовательной сферах, были обсуждены вопросы, касающиеся развития и углубления взаимодействия в сферах транспорта, инвестиций, туризма, воздушного сообщения.

В тот же день делегация во главе с Мнацаканом Сафаряном встретилась с директором института исследований социального развития Евразии научно-исследовательского центра развития, ведущего "мозгового центра" правительства КНР, при государственном Совете КНР, Ли Юнцюанем и экспертами института. Были обсуждены вопросы международной и региональной политики.