Суббота, 22 Июля 2023 16:47

АрмИнфо. Сейчас в Нагорном Карабахе создано гетто в прямом смысле этого слова. Об этом в интервью агентству "Франс-Пресс" (Agence France-Presse) заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Так на вопрос Agence France-Presse, как он оправдываете тесные связи или доверие к России, в условиях, когда она не оправдала надежд

Армении ни во время, ни после войны, Пашинян выразил убеждение, что этот вопрос применим к любой другой стране.

"Тот же вопрос можно задать любой стране: как вы оправдываете хорошие отношения с любой другой страной в условиях, когда в Нагорном Карабахе нарушаются права человека, существует гуманитарный кризис, готовятся этнические чистки, а эти страны не дают должной реакции? Даже те страны, которые приоритетом для себя считают права человека, устав ООН, демократию, этническую толерантность.

Можем ли мы сейчас сказать, что все страны мира, с которыми у нас хорошие отношения, делают максимально возможное для преодоления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе? Скажу Вам прямо: нет. По разным причинам: один покупает газ, другой покупает нефть, третий думает о своей банковской системе, у четвертого другие проблемы, но, с другой стороны, сказать, что они ничего не делают, - тоже неправда", - отметил премьер РА.

По его словам, речь идет не о просто политическом или межнациональном конфликте, речь уже идет даже не о подготовке, а о происходящем процессе геноцида, потому что ни один известный геноцид не произошел так, что как-то утром проснулись и начали резню. В качестве примера он привел Холокост, отметив, что это был предсказуемый процесс, который выражался в риторике и в политике, и проявлявшийся на протяжении нескольких лет.

"Но сегодня Азербайджан создает гетто в Нагорном Карабахе. Какова реакция международного сообщества? В России нам говорят: чем вы оправдываете свои хорошие отношения с Западом, вы ожидаете от них того, чтобы они сделали какое-то нерешительное заявление о том, что Лачинский коридор должен быть открыт? Да, Лачинский коридор должен быть открыт. Международный суд ООН принял решение еще 22 февраля. Это решение международного верховного суда и юрисдикцию этой инстанции, кстати, Россия, похоже, не очень признает, это верховная инстанция не России, а международного сообщества. Россия говорит нам: этого вы ожидали от Запада, когда устанавливали такие тесные отношения с Евросоюзом, с другими партнерами, вы ожидали, что они будут раз в неделю говорить, что "Лачинский коридор должен быть, спасибо, до свидания"?

Точно так, как мы оправдываем свои отношения с Западом, так и оправдываем отношения с Россией, точно так, как по логике некоторых западных кругов, наши отношения с Россией неоправданны, потому что Россия не выполняет всех своих обязательств и не оправдывает всех наших ожиданий, то же самое Россия говорит нам о Западе", - заявил Пашинян.

Отвечая на вопрос о перспективах выхода Армении из ОДКБ, на фоне неоднократно высказанных им же недовольств по части ее деятельности, армняский премьер констатировал, что ни одна организация в мире не вечна, и каждая страна принимает решения, исходя из своих интересов.

"В чем здесь проблема? Мы прозрачно обсуждаем с нашими партнерами те проблемы, которые у нас были и есть в плане эффективности ОДКБ и выполнения ее обязательств. Но по большому счету, опять же, с точки зрения парадигмы, я несколько раз публично об этом говорил. На самом деле вопрос не в том, выходит или выйдет Армения из ОДКБ или нет. На самом деле вопрос в том, выходит ОДКБ из Армении или нет. Потому что не буду скрывать, скажу прямо: в Армении много экспертов, независимых экспертов, которые регулярно присылают мне отчеты о том, что эти процессы показывают, что ОДКБ выходит из Армении", - отметил он, не пояснив, что он подразумевает под данной формулировкой.

Пашинян также отметил, что по оценке многих экспертов, Россия уходит из региона. "Конечно, это кажется чем-то из жанра фантастики, но, к сожалению, наш народ видел такую историю. В конце концов, следствием чего был Геноцид армян 1915 года, когда под тяжестью внутренних проблем Россия была вынуждена оставить регион, по сути, находящийся в конфликтной ситуации? И армяне, которые сделали четкий выбор, геополитический выбор, остались один на один, лицом к лицу с Турцией.

Конечно, эти анализы стали более актуальными, еще более обострились в ходе недавнего известного всем нам события, которое произошло в России, правда, событие это длилось полтора дня, но я получил за эти полтора дня десятки аналитических и экспертных отчетов о том, что это сценарий 1915 года.

1915, 1917, 1918 годы: нестабильность в России, вынужденный уход России из региона, и армянский народ подвергся геноциду. Но вся проблема в том, что в 1915 году у армянского народа не было государственности, у него не было государства, которое было бы обязано обеспечивать безопасность собственного народа. Сейчас есть государство, и политика государства должна строиться в этой логике, потому что вероятность того, что однажды мы увидим, что Иран или Турция ушли отсюда, равна нулю, такой вероятности нет, но вероятность того, что какой-либо геополитический центр, который присутствует здесь в этот момент, и как-то утром мы проснемся и увидим, что его здесь нет, такая вероятность выше нуля. Причем не обязательно, чтобы это произошло добровольно, не обязательно, чтобы это произошло злонамеренно, не обязательно с желанием навредить, не обязательно из-за нежелания выполнять свои обязательства перед кем-либо, в том числе и перед Арменией.

И я еще раз говорю, это не проблема сегодняшнего дня, это не проблема последних 10 лет, это не проблема последних 30 лет. Это проблема последних 100 лет, это проблема последних 150 лет. И сегодня ситуация у нас очень тяжелая, но в отличие от 100 и чуть более лет назад, сегодня мы имеем государство, которое считается демократическим, которое считается развивающимся и которое считается способным к переговорам. У нас есть шанс понять и управлять этими рисками, что, надо понимать, непросто", - резюмировал он.