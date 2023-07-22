Суббота, 22 Июля 2023 16:47

АрмИнфо.Комплементаризм является для Армении катастрофической ошибкой. И эта ошибка не нова, этой ошибке даже не 30 лет, этой ошибке даже не 100 лет, эта ошибка намного старше. Об этом в интервью агентству "Франс-Пресс" (Agence France-Presse) заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, в ответ на вопрос о перспективах продолжения реализации Арменией комплементарной политики, в условиях обострившихся отношений между Россией и Западом.

"Т.е. я не хочу, чтобы получилось так, что я критикую прежние правительства, или критикую кого-либо. Потому что, смотрите, весь контекст Вашего вопроса в том, как будет жить Армения между Западом и Россией. Извините, но на самом деле мы живем не между Россией и Западом, мы фактически живем между Грузией, Турцией, Ираном и Азербайджаном. И на самом деле страны региона находятся между собой",- отметил премьер РА.

В этом ключе он напомнил, что в их программе правительства на выборах 2021 года было отражено положение, называемое регионализация. "Мы живем здесь, мы не живем между Россией и Америкой. Между Россией и Америкой живет Европа. Мы живем в окружении Грузии, Ирана, Азербайджана, Турции. И вопрос вот в чем: должны ли мы регулировать своими отношениями с соседями через Москву, через Вашингтон и через Брюссель? С точки зрения парадигмы - нет, не должны, но на практике у нас нет такой политической традиции", - отметил Пашиня, выразив убеждение, что корень проблемы таится именно в этом.

По его словам, когда у Армении возникают проблемы с окружением, первой реакцияе является то, что Армения смотрим, что может сделать Москва, что может сделать Брюссель, что может сделать Вашингтон.

"Конечно, за это время, в течение этого длительного исторического периода названия столиц, государств могли меняться. И мы это осознаем, но в нашей жизни ничего не изменилось, потому что этой культуры нет ни здесь, ни там в силу определенной исторической традиции", - отметил он.

"Вы говорили о парадигме, наша парадигма не между Москвой и Вашингтоном", - сказал Пашинян, вместе с тем также признав, что вести политику в обход геополитических центров в 21 веке невозможно и даже в 19 веке это было невозможно, да и неразумно и не нужно.

Проблема здесь в том, что сейчас мы пытаемся изменить это название, пока что название, и мы говорим, что мы должны проводить сбалансированную политику и политику балансировки", - сказал он, отметив, что эта парадигма пока является лишь теорией из армянской ментальности.

"Но, с другой стороны, эта политика не должна быть воспринята, как политика игнорирования или обхода геополитических центров. Но мы также пытаемся сделать шаги. Тот факт, что я участвовал в церемонии инаугурации президента Турции, вызвал в Армении как положительную, так и отрицательную реакцию. Эти положительные и отрицательные реакции являются выражением всего этого запутанного клубка", - сказал он.

На уточнение как он оправдывает свое пребывание у власти после подписания заявления о прекращения огня, на фоне существующее недовольства, премьер Ра вновь повторил, что его избрал народ путем прозрачных и открытых выборов.

"Выборами, решением народа, потому что то, что я сказал и сделал, в первую очередь, я взял и беру на себя всю ответственность за это. Вы знаете, что после 9 ноября 2020 года я подал в отставку, чтобы были проведены внеочередные парламентские выборы, как раз для того, чтобы ответить на поставленный Вами вопрос", - сказал Пашинян.

"Состоялись выборы в очень напряженной, но демократичной обстановке. При этом, очень важно подчеркнуть, что перед выборами, по требованию гражданского общества, мы изменили Избирательный кодекс, перейдя на полностью пропорциональную избирательную систему, что значило и контекст был таким, что проходят выборы премьер-министра, что было в рамках и старой, и новой избирательной системы.

Состоялись внеочередные парламентские выборы, в очень сложной атмосфере, иногда в атмосфере, приправленной словами ненависти, состоялось голосование, и народ избрал меня премьер-министром путем, по сути, прямых выборов.

Потому что по нашей Конституции кандидатура премьер-министра не обсуждается в парламенте, а получившая большинство политическая сила,

- а мы получили конституционное большинство, - сразу назначает премьер-министра. Очень важно констатировать, что всё международное сообщество единогласно оценило выборы как свободные, справедливые, демократические и прозрачные. Сделал ли народ свой лучший выбор? На этот вопрос может ответить только народ на предстоящих выборах", - резюмировал Пашинян.