Пятница, 21 Июля 2023 20:10

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от России, специального представителя министра иностранных дел РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игоря Ховаева.

Согласно МИД РА, в ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности и стабильности.

Арарат Мирзоян вновь подтвердил подходы армянской стороны к установлению всеобъемлющей стабильности на Южном Кавказе и к ключевым вопросам в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Была подчеркнута необходимость решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках международного механизма.

Собеседники обстоятельно обсудили гуманитарный кризис, сложившийся в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Лачинского коридора. Была подчеркнута необходимость немедленного прекращения блокировки Азербайджаном Лачинского коридора в соответствии с Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 г. и решениями Международного Суда ООН от 22 февраля и 6 июля.

Отметим, что перед встречей с Мирзояном, Игорь Ховаев встречался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Премьер отметил, что сегодняшняя встреча проходит в контексте углубляющегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, и подчеркнул важность консультаций по создавшейся ситуации и процессу урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Премьер-министр представил подходы армянской стороны по урегулированию существующих ключевых вопросов.