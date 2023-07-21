Пятница, 21 Июля 2023 17:33

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-14:00 частные дома на улицах Неркин Чарбаха 3, 4, частные дома на 1-ом переулке 1-ой улицы Неркин Чарбаха, частные дома на 1-ом переулке 3-ей улицы Неркин Чарбаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 жилые дома 10, 11, 12 на улице Чехова, жилой дом 21а на улице Маиси 9, жилые дома 7, 10 на улице Шевченко, частные дома на улице Шевченко и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 42, 50 на улице Манташяна;

11:00-16:00 частные дома 89-129 на улице Ачемяна;

11:00-17:00 частные дома 22-51/1 на улице Н. Думани, частные дома 3-47/3 на переулке Каленца, частные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира, частные дома 1-7 на улице Барбюса, жилой дом 2 на пр. Баграмяна, жилой дом 1 на улице Таманяна, жилой дом 42 на улице Исаакяна, жилые дома 2, 4, 6, 8 на улице Оганова, жилой дом 57 на улице Шерами, абоненты-жильцы на улицах Аракеляна, Егиазаряна, Парсегова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 7 на улице Ал. Манукяна, частично улицы Айгестана 3, 4, 6, 12, жилой дом 16 на пр. Маштоца, жилой дом 36 на улице Абовяна, жилой дом 30 на улице Кохбаци, жилые дома 1, 1/1, 3, 3а, 4, 6, 8 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00-12։00 частично улицы Касяна, Алека Манукяна, Араратяна, Арцаха, Сазаи Никогосяна, Сарибека Варданяна, Туманяна, Пушкина, Ханджяна, Андраника, Гая, Нерсисяна, Чауша, Даниеля Варужана, Теряна, Пароняна, Комитаса, Марата Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

10։00-13։00 частично улицы Касяна, Арама Егияна, Сазаи Никогосяна, Севака, Шираза, Нар-Доса, Хоренаци, А. Хачатряна, Комитаса, Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди; село Лусарат; частично село Покр Веди;

11։30-13։30 частично село Джрашен;

12։00-14։00 частично села Норашен и Верин Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Мартирос;

11։00-13։00 частично село Елпин;

в Котайкской области:

10։00-14։00 община Бжни, садоводческая компания “Бжни”, станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично село Верин Птгни, частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 квартал “Цамакаберд” полностью, частично квартал “Гомадзор”, филиал “Аревелян” ВЭС, ООО “Бусабуйж Нана”, “Севан НЕ”, “Геворгян Колет”, “Мерпо”, “Алекс Григ”, зоны отдыха, прилегающие к полуострову Севан, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Ширакской области:

11:00-17:00 село Сарнахбюр и прилегающие абоненты в Анийском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в кв. “Д. Варужан”, частные дома на улицах Маршала Худякова и А. Шагиняна, поликлиника N12, здание административного округа “Авана” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 на улице Г. Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве; частные дома квартала “Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N176, школа N158 в Ариндже; жилые дома 2,2/2, 2/3, 2/4, 2/8, 2/10, 2/12 на улице Ширака, 2, 2а, 4 на улице Шарури, жилой дом 81 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 2-ой переулок Нар-Доса;

11:00-17:00 жилые дома 9-13 на улице А. Хачатряна, жилой дом 23 на улице Вагаршяна, частные дома 1-13/2 на улице Н. Тиграняна, частные дома 47-92 на улице Варшавян, жилые дома 39-41 на пр. Комитаса, жилые дома 30/4-32/11 и частные дома 8/19-32/13 на улице Улнеци, жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике пр. Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36, 40 на улице Московяна, жилые дома 37, 41/1 и частные дома 34-59 на улице Налбандяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) , жилые дома 10, 15, 15а, 17 на улице Алека Манукяна, частные дома 1-18 на 7-ой улице Айгестана, частные дома 1, 2, 11, 12 на улице Г. Шагиняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы жилого дома 32 на улице Свачяна и 48 на улице Андраника, жилые дома 2, 4, 6, 8 на улице Ленинградяна, абоненты-жильцы жилых домов 3, 7 на улице Абеляна;

в Армавирской области:

11:00-17:00 квартал “Звартноц” в городе Эчмиадзин; села Воскеат, Агавнатун, Амберд, Лернамердз;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично улицы Касяна, Араратяна, Арцаха, Чаренца, Гнуни, А. Хачатряна, Шираза, Шаумяна, Севака, Нар-Доса, Маштоца, Камо, Армена Базояна, Марата Хачатряна, Сазаи Никогосяна, Артака Барсегяна, Гетап в городе Веди; село Гораван;

10։00-13։00 села Урцадзор, Даштакар, Шагап;

11։30-13։30 частично село Джрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 квартал “Дзахапня” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук; улица Еркрабаннери, частично Джермукское шоссе, квартал “Чайкнед” в городе Вайк; села Хндзорут, Нор Азнваберд, Заритап, Гомк, Капуйт, Азатек, Зедан, Пор, Бардзруни, Мартирос и Серс;

11։00-13։00 частично село Елпин;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Балаовит;

в Лорийской области:

10։00-16։00 население Каркопа в общине Туманян;

11։00-15։00 села Дзюнашох и Пагахбюр;

в Ширакской области:

11:00-16:00 задняя часть фабрики ‘’Лентекс’’, прилегающая к площади Сахарова, в городе Гюмри;

11:00-17:00 села Ширак, Камо, Джаджур, Джаджураван, Крашен, Лернут, Сариар и прилегающие абоненты в Ахурянском регионе.