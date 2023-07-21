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 Пятница, 21 Июля 2023 17:24
Алина Оганесян

Акоп Аршакян: Вопрос принятия Римского статута никоим образом не направлен против России

Акоп Аршакян: Вопрос принятия Римского статута никоим образом не направлен против России

АрмИнфо.Вопрос принятия Римского статута активно обсуждается в экспертных кругах МИД РА и РФ, и он никоим образом не направлен против России, а послужит предотвращению посягательств Азербайджана на суверенную территорию Армении.

Об этом заявил вице-спикер Национального Собрания  Армении  (НС РА) Акоп Аршакян в ответ на беспокойство зампредседателя Совет Федерации РФ (СФРФ) Юрия Воробьева касаемо последствий принятия Арменией Римского статута в ходе заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству ФС РФ и НС РА.

Он заверил, что по данному вопросу обязательно будет найдено правовое решение, приемлемое для Армении и России. Акопян также

обратил внимание на то, что процесс ратификации статута начался гораздо раньше, чем было вынесено решение Международного суда в отношении президента РФ.  <Это обстоятельство доказывает, что процесс никак не мог и не может быть направлен против России>, - подчеркнул вице-спикер.

Отметим, что сегодня на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания РА ззаместитель председателя Совета Федерации, Юрий Воробьев заявил, что Парламент Армении должен изучить последствия присоединения страны к Римскому статуту и оценить риски для союзнических отношений с Россией.

<Как мы понимаем, это означает, что Армения признает юрисдикцию

Гаагского трибунала в отношении всех дел, которые тот ведет. Исходим

из того, что этот шаг наших армянских коллег не имеет антироссийского

контекста, но, тем не менее, на практике несет ощутимый вред

российско- армянским отношениям.  Призываем наших союзников еще раз внимательно изучить последствия присоединения к Римскому статуту и оценить возможные риски для союзнических отношений с Россией. Я обращаюсь в этом случае к парламентариям", - сказал  он.

Напомним, что 17 марта т.г.  Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест двух лиц в контексте ситуации в Украине: президента РФ Владимира Путина и Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой- Беловой, которых, согласно решению суда, обвиняют в незаконной депортации детей с Украины.

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