Пятница, 21 Июля 2023 17:20

АрмИнфо.Американский журналист, освещающий конфликты и кризисы на Кавказе, Ближнем Востоке и в Северной Африке Линдси Снелл раскритиковала журанлистов, принимающих участие в организованном алиевским режимом медиа-форуме в оккупированном Шуши.

"В Шуши Азербайджан проводит глобальный медиа-форум с участием 250 гостей из 50 стран. В 10 км от этого места, голодает 120 тысяч человек в результате блокады, учиненной Азербайджаном", - отметила журналист.

При этом Снелл отметила, что среди самых отвратительных вещей, которые она видела во время 7-месячной блокады Нагорного Карабаха Азербайджаном - это видео, опубликованное австралийским блогером с азербайджанского пропагандистского турне в Шуши, с заполненными супермаркетами и мороженым. По ее словам, и это в то время как правительство, которое она пропагандирует, морит голодом 120 тысяч людей в нескольких километрах.

Отметим, что сегодня в оккупированном арцахском городе Шуши алиевский режим организовал медиафорум, в котором участвует 150 иностранных представителей из 49 стран, в том числе государственные информационные агентства 34 стран мира, 12 международных организаций и медиа-структуры.

На мероприятии выступил и президент Азербайджана Ильхам Алиев, который в очередной раз направил порцию угроз в адрес армян, при этом заверяя о желании построения мира на Южном Кавказе. Затем он похвастался поддержкой Турции в агрессии против Арцаха, добавив, что декларация о союзничестве с Анкарой открывает новые горизонты для Баку. Он также подтвердил факт подготовки в Москве трехсторонней встречи по нормализации армяно-азербайджанских отношений.