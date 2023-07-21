Пятница, 21 Июля 2023 16:07

АрмИнфо.Секретарь Совбеза РА Армен Григорян встретился со спецпредставителем министра иностранных дел России по поддержке нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Ховаевым.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и подчеркнули, что права и безопасность армянского населения Арцаха имеют первостепенное значение и должны быть защищены.

Касаясь продолжающейся блокады Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора, в нарушение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г., секретарь Совбеза подчеркнул необходимость выполнения Баку взятых на себя обязательств.

Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о демократии, и международном праве в целом, уже 8 месяцев не замечая террор, учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха.