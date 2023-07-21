Пятница, 21 Июля 2023 16:07

АрмИнфо.Население Нагорного Карабаха стоит перед реальной угрозой этнической чистки и геноцида. Об этом заявил вице-спикер Парламента Армении Акоп Аршакян в ходе 7-го заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения на тему <Научно-образовательное сотрудничество России и Армении>.

Аршакян напомнил, что единственный путь жизни, связывающий Нагорный Карабах с внешним миром - Лачинский коридор, уже на протяжении 7 месяцев продолжает находиться в незаконной блокаде со стороны властей Азербайджана.

<Усилия Армении направлены на возобновление процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Мы добросовестно участвуем в переговорах, но параллельно переговорам мы все еще сталкиваемся с применением силы и угрозой применения силы>, - подчеркнул вице-спикер.

Зампредседателя НС коснулся также повестки текущей сессии, посвященной научно- образовательному сотрудничеству между Арменией и Россией, а также межрегиональному межвузовскому взаимодействию. <Научно-образовательная сфера является важнейшим фактором с точки зрения решения глобальных проблем в условиях цивилизационного кризиса и по праву считается одной из устойчивых основ развития современной экономики>, - сказал он.

Согласно источнику, стороны обсудили процесс ратификации Римского статута, подчеркнув важность ненанесения ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией.

По итогам заседания были подписаны меморандумы о сотрудничестве между Котайкской областью Армении и Иркутской областью России, городами Армавир и Иркутск.

38-е заседание армяно-российской межпарламентской комиссии пройдет в 2024 году в городе Дилижан Армении по предложению Акопа Аршакяна