Пятница, 21 Июля 2023 16:05

АрмИнфо.Под председательством премьер-министра РА Никола Пашиняна состоялось заседание наблюдательного совета по реализации стратегии судебно-правовых реформ РА на 2022-2026 годы и итогового плана мероприятий.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, говоря о работе, проделанной после предыдущего заседания, состоявшегося в декабре прошлого года, министр юстиции РА Григор Минасян коснулся реформ в судебной системе, внедрения инструмента проверки поведения судей, назначенных во всех инстанциях, разработанных законодательных пакетах, работ, направленных на улучшение состояния зданий судов. Были также представлены данные о платформе ejustice.am, предоставлении услуг через платформу электронного суда, и работе системы электронного медиатора.

На заседании отмечалось, что в мае был основан Арбитражный примирительный центр, а также создан консультативный комитет в составе международных специалистов. Были упомянуты избирательные реформы, переходная юстиция, реформы гражданского законодательства и разработка нового административного кодекса. Отмечено, что выполнение плана по результатам первого полугодия составило 93%.

Премьер-министр акцентировал внимание на проделанной работе и намеченных планах на ближайшее время и подчеркнул необходимость существенных изменений в судебно-правовой сфере, направленных на обеспечение качественного правосудия.