Пятница, 21 Июля 2023 10:05

АрмИнфо.Арцах сейчас является своего рода Голгофой, где решается судьба армянского народа и даже цивилизованного сообщества. Об этом заявил экс-глава МИД Арцах, советник президента НКР Давид Бабаян.

По его словам, сказанное им отнюдь не преувеличение. "И это не преувеличение. Разве, не на библейской Голгофе был предрешен ход мировой истории? Он не был предрешен в столице, в крупных и влиятельных политических и торговых центрах, а именно, в, казалось бы, в далекой захолустной провинции. Поэтому, опомнитесь и знайте, что все те, кто активно или пассивно забивают гвозди в тело Арцаха, забивают гвозди в свою душу и будущее", - резюмировал Бабаян.

Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о демократии, и международном праве в целом, уже 8 месяцев не замечая террор, учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха.