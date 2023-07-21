Пятница, 21 Июля 2023 10:02

АрмИнфо. Согласно решению Ученого совета Российско-Армянского университета (РАУ) в ВУЗе открылся Центр русистики. Об этом сообщает пресс-служба РАУ.

Согласно источнику, Центр открылся с целью формирования региональной и международной научно-исследовательской, образовательной и организационно- методической площадки для реализации программ исследования, преподавания и популяризации русского языка, всестороннего развития научных и культурных связей между Россией и Арменией.

Для достижения подобной цели будут организованы научно исследовательские работы по анализу функционирования русского языка в Армении в контексте его функционирования в мире, проведены исследования и разработки в области методики преподавания русского языка как неродного и иностранного, будут реализованы образовательные программы ДПО (дополнительного профобразования), в том числе курсы по русскому языку как иностранному, курсы профессиональной переподготовки учителей и курсы повышения квалификации как учителей общеобразовательных школ, так и преподавателей вузов РА.

Помимо этого, запланировано проведение международных научных и научно- практических конференций, в том числе студенческих, семинаров, вебинаров и др. с целью укрепления и расширения сотрудничества с российскими вузами-партнерами и другими зарубежными университетами, а также проведение мероприятий просветительского характера по продвижению и популяризации русского языка и культуры. <Среди ключевых направлений деятельности Центра русистики РАУ особую важность представляют научно-исследовательский проект <Русский язык в Армении>, корпусные исследования русского языка в Армении, создание лексикографических трудов, в том числе русско-армянских узкоспециальных учебных словарей, проведение традиционной Международной научной конференции <Русский язык на перекрестке эпох: традиции и инновации в русистике> и ежегодной Международной студенческой онлайн-конференции <Лингвострановедение: родина глазами студента>, проведение курсов по русскому языку как иностранному в рамках программы ДПО <Русский язык и культура> и мн. др.>, - подчеркнул заведующий кафедрой русского языка и профессиональной коммуникации РАУ Карен Акопян. Отметим, что в своей деятельности Центр будет руководствоваться локальными нормативно-правовыми и распорядительными актами РАУ и законодательствами РФ и РА.