Пятница, 21 Июля 2023 10:59

АрмИнфо.Европейский Союз неоднократно призывал власти Азербайджана полностью обеспечить восстановление движения товаров и людей по Кашатагскому (Лачинскому) коридору в соответствии с распоряжениями Международного Суда ООН, а также неограниченные поставки энергоносителей. Об этом заявила постоянный представитель ЕС при ОБСЕ Раса Остраускайте.

"Нынешняя ситуация неустойчива и создает напряженность", - написала она в своем Твиттер.

Отметим, что сегодня в Вене проходит Специальное заседание постоянного совета ОБСЕ, созванное по просьбе Армении. На заседании выступил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Текст выступления пока не опубликован.

Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о демократии, и международном праве в целом, уже 8 месяцев не замечая террор, учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха.