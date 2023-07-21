Пятница, 21 Июля 2023 10:54

АрмИнфо. Лондон по-прежнему обеспокоен закрытием Лачинского коридора и связанными с этим гуманитарными последствиями для местного населения. Об этом на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, созванного по инициативе Армении, заявил посол Великобритании в ОБСЕ Нил Холланд.

<Поддерживаем решение Международного суда ООН от февраля 2023 года, согласно которому Азербайджан должен обеспечить беспрепятственное движение в обоих направлениях через Лачинский коридор. Великобритания еще раз призывает все стороны воздержаться от политизации гуманитарной помощи. Для защиты гражданских лиц жизненно важно, чтобы такие организации, как Международный комитет Красного Креста, могли продолжать свою работу в этом регионе, где их деятельность обеспечивает доступ к основным товарам и услугам, включая жизненно важные лекарства и здравоохранение", - сказал посол Великобритании.

Он добавил, что военного решения этого конфликта не существует, и призывает обе стороны к продолжению содержательных переговоров по урегулированию. <Мы согласны с тем, что любое соглашение об урегулировании должно включать положения о защите прав народа Нагорного Карабаха. Министры Соединенного Королевства обсудили этот вопрос с министром иностранных дел Байрамовым в ходе последнего стратегического диалога между Великобританией и Азербайджаном", - добавил британский дипломат.

Нил Холланд отметил, что в Великобритании взволнованы трехсторонней встречей председателя Совета ЕС Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Алиевым и премьер- министром Армении Пашиняном 15 июля и надеются, что импульс к историческому мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном сохранится.