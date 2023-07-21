Пятница, 21 Июля 2023 10:50

АрмИнфо. Оказание давления на Азербайджан с целью открытия Лачинского коридора внесет большой вклад в мирные перспективы региона Южного Кавказа. Об этом 20 июля на созванном по инициативе Армении специального заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян. Его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

По словам Мирзояна, 22 февраля Международный суд ООН вынес юридически обязывающее решение в отношении Азербайджана, предписав ему принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору. Решительно выступая против этого решения, Азербайджан 23 апреля незаконно установил контрольно-пропускной пункт в коридоре, заявив, что выполняет решение суда. Более того, 15 июня Азербайджан уже полностью закрыл Лачинский коридор, запретив любой и даже гуманитарный доступ в Нагорный Карабах, в том числе Международному комитету Красного Креста. 6 июля Международный Суд в своем решении подтвердил международно-правовое обязательство Азербайджана принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения бесперебойного движения лиц, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор, тем самым немедленно приостановив работу своего контрольно- пропускного пункта, поскольку он бесспорно препятствует выполнению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации армян, проживающих в Нагорном Карабахе.

Глава МИД РА отметил, что единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с внешним миром, Лачинский коридор, остается заблокированной Азербайджаном. Спустя более 7 месяцев после этой незаконной блокады ситуация на местах стремительно ухудшается. <Я знаю, что наша делегация в ОБСЕ регулярно информирует Постоянный совет о ситуации на местах, поэтому не буду слишком зацикливаться на деталях, а резюмирую основные моменты. С гуманитарной точки зрения более актуальными являются проблемы энергетической и продовольственной безопасности, а также нарушение нормального функционирования системы здравоохранения. Я хотел бы представить вам некоторые факты и цифры, которые помогут вам лучше понять ситуацию на местах. Относится к энергетической безопасности. С 9 января Азербайджан нарушил подачу электроэнергии по единственной высоковольтной линии электропередач между Арменией и Нагорным Карабахом. Ежедневно происходят шестичасовые отключения электроэнергии, наблюдается снижение потребления электроэнергии на 48%, чрезмерная эксплуатация местных систем производства и снабжения электроэнергией. Начиная с 13 декабря 2022 года Азербайджан регулярно, а с 21 марта 2023 г. полностью поставки газа из Армении в Нагорный Карабах практически постоянно прерываются, что усугубляет энергетический и гуманитарный кризис. Из-за снижения доступности топлива и других предметов первой необходимости и полного прекращения поставок из Армении почти вся сельскохозяйственная деятельность, а также деятельность других отраслей экономики остановлены. Более того, транспортная система также парализована. Общественный транспорт, в том числе междугородний, прекратит работу через несколько дней, а личный транспорт простаивает уже давно. Из- за острой нехватки топлива в Степанакерте работает всего 2 автобуса, обслуживающих население около 60 тысяч человек. Относится к продовольственной безопасности. Приостановление всех гуманитарных поставок с 15 июня в сочетании с постепенным истощением ограниченных внутренних запасов привело к усугублению нехватки продовольствия и закрытию магазинов. До блокады около 90 процентов потребляемых продуктов питания импортировалось из Армении. Таким образом, жители Нагорного Карабаха не получают каждый день 400 тонн товаров первой необходимости. Кроме того, применяя силу и угрожая применением силой, Азербайджан продолжает препятствовать сельскохозяйственной деятельности на почти 10 000 гектарах земли, прилегающей к линии соприкосновения, что составляет значительную часть общей обрабатываемой земли. В результате сегодня народ Нагорного Карабаха находится на грани голодной смерти>, - отметил глава внешнеполитического ведомства Армении.

Он также заметил, что незаконная блокада также привела к нарушению других основных прав народа Нагорного Карабаха, в том числе, право на получение медицинской помощи, так как нехватка топлива сказывается и на функционировании системы здравоохранения, не способной организовать даже экстренную транспортировку больных в местные больницы. Ежедневные отключения электроэнергии и нехватка топлива серьезно повлияли на работу медицинского оборудования, что привело к снижению объема и качества медицинских услуг. Растущая потребность в лекарствах, медицинских принадлежностях и предметах гигиены, сопровождающаяся запретом на вывоз в Армению больных, нуждающихся в медицинской помощи, представляет растущую угрозу жизни и здоровью людей. Около 2 000 беременных женщин, 30 000 детей, 20 000 пожилых людей и 9 000 инвалидов борются за выживание в условиях недоедания из-за нехватки основных продуктов питания и витаминов. Люди с хроническими заболеваниями, из них 4678 человек с сахарным диабетом и 8450 человек с заболеваниями системы кровообращения, практически лишены возможности получать необходимые лекарства. Витрины аптек совершенно пусты, что делает невозможным предоставление даже необходимых медикаментов для оказания первой помощи. Наконец, социальные и образовательные права также нарушаются в результате блокады из-за нарушения работы образовательных учреждений и социальных служб. <Перед лицом этой гуманитарной катастрофы мы не можем оставаться безмолвными и равнодушными, а должны действовать решительно и безотлагательно, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу. Мы должны четко заявить и зафиксировать, что эти действия, кем бы они ни были, являются грубым нарушением международного гуманитарного права и нарушением Женевских конвенций, особенно четвертой Женевской конвенции. Государства несут неоспоримое обязательство обеспечивать свободное перемещение основных продуктов питания, одежды и лекарств для детей в возрасте до 15 лет, беременных женщин и новорожденных и разрешать свободное перемещение предметов медицинского назначения и больничных принадлежностей для гражданских лиц. Эти преднамеренные действия Азербайджана нельзя назвать незаконными и бесчеловечными. Они не только нарушают фундаментальные права человека и достоинство людей, но и стремятся создать невыносимые условия жизни и подвергнуть народ Нагорного Карабаха этнической чистке>, - отметил Мирзоян.

Он также обратиться к политическому измерению и аспекту безопасности и подтвердил, что армянская сторона привержена продолжению своих усилий в направлении нормализации отношений и начала новой эры мира в нашем регионе. <Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть важность переговоров, проведенных при посредничестве и содействии наших партнеров. Мы ценим их усилия и приверженность мирной повестке дня и лучшему будущему для нашего региона. Мы убеждены, что устойчивый мир в регионе возможен, и он будет возможен, если стороны проявят максимальную готовность к устранению коренных причин конфликта. В этой связи вопрос прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха является ключевым. Как недавно заявил премьер-министр РА, мы готовы признать территорию Азербайджана площадью 86 600 кв. км, в которую входит Нагорный Карабах, но при том понимании, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в рамках международного механизма, в рамках диалога Степанакерт-Баку. Признание территориальной целостности Азербайджана не должно и не может быть неверно истолковано и использовано как привилегия для этнической чистки в Нагорном Карабахе. По понятным причинам я не могу вдаваться в подробности текущих дискуссий и хотел бы лишь подтвердить нашу готовность добросовестно участвовать в поиске решений чрезвычайно сложных и деликатных вопросов и ситуаций. Один из важнейших вопросов на этих переговорах касается взаимного признания существующих межгосударственных границ в соответствии с Алмаатинской декларации 1991г., согласно которой административные границы бывших советских республик Армении и Азербайджана были признаны межгосударственными границами. Армения выступает за наличие четкой линии границы, чтобы избежать каких-либо территориальных претензий в будущем и исключить возможность материализации этих претензий путем применения силы. И чтобы избежать дальнейшей двусмысленности, мы предлагаем использовать самые последние доступные карты в качестве основы для демаркации межгосударственных границ. С глубоким сожалением отмечаем, что, как представляется, оставить серьезную неясность в этом вопросе - это как раз то, к чему намерено и к чему стремится руководство Азербайджана. Более того, установление мира и безопасности также требует осуществления определенных мер укрепления доверия. Для этого мы предложили создать демилитаризованную зону на границе Армении и Азербайджана. Наше предложение состоит в том, чтобы отвести войска от линии границы, определенной картами Генштаба СССР от 1975 года, и начать обсуждение условий создания указанной демилитаризованной зоны или вывода войск. К сожалению, азербайджанская сторона до сих пор не решается участвовать в этих обсуждениях, а письменное предложение армянской стороны Азербайджану о механизмах более года даже не рассматривается>, - констатировал глава МИД Армении.

Он добавил, что еще один вопрос повестки переговоров связан с разблокированием региональных транспортно-экономических связей. Будучи страной, не имеющей выхода к морю, Армения очень заинтересована в продвижении этой повестки дня, четко осознавая, что все каналы связи должны действовать на основе суверенитета и национальной юрисдикции стран и в соответствии с принципами равенства и взаимности. Прогресс, достигнутый в этом вопросе за последние три года, вселяет в нас определенный оптимизм в реализации видения <Армянского перекрестка>, как мы его называем. В то же время мы являемся свидетелями того, что параллельно с переговорами о нормализации отношений с Арменией Азербайджан осуществляет последовательные действия, ведущие к ухудшению ситуации в Нагорном Карабахе и соседних районах. В своем выступлении 28 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев публично признал свои истинные намерения и нежелание адекватно решать вопрос о правах и гарантиях безопасности народа Нагорного Карабаха. Я хотел бы обратиться к некоторым сообщениям из его выступления. <Пограничный контрольно-пропускной пункт, установленный на границе 23 апреля, должен стать уроком для армян, проживающих сегодня в карабахском регионе>, <Мы собираемся сделать последний запланированный нами шаг, и этот шаг будет сделан, я в этом не сомневаюсь. Я им еще раз говорю отсюда, из земли Лачинской, которую они эксплуатировали уже много лет и занимались незаконным заселением, что их книга закрыта>, <Мой представитель поехал и провел с ними первую встречу, потом мы пригласили их в Баку для переговоров. Они отказались это сделать. После этого мы вторично пригласили их в Баку, то есть представителей армянского меньшинства, проживающего в Карабахе. От этого тоже отказались. Третьего приглашения не будет. Либо они повесят голову и придут сами, либо теперь все будет развиваться по-другому>. Эти заявления, наряду с невыполнением Азербайджаном юридически обязывающего решения Международного Суда с различными ложными доводами и нарушением обязательств, взятых на себя трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, раскрывают и наглядно демонстрируют истинное отношение и позицию руководства Азербайджана к вопросам, связанным с нагорно-карабахским конфликтом. Заявления и действия Азербайджана в равной степени свидетельствуют об отсутствии приверженности международному праву и нежелании прислушиваться к призывам международного сообщества>, - подчеркнул глава МИД РА.

Поднял он и вопрос он и вопрос об армянских военнопленных и других

задержанных лиц, содержащихся в Азербайджане после 44-дневной войны.

Азербайджан отказывается возвращать всех армянских военнопленных и

гражданских заложников. <По информации, подтвержденной Азербайджаном,

в Баку до сих пор удерживаются в заложниках 33 человека, в том числе трое гражданских лиц. Более того, 26 мая 2023 года, после встреч в Брюсселе и в Москве, еще двое военнослужащих ВС Армении, которые везли припасы и воду на боевые позиции, были похищены вооруженным подразделением Азербайджана, незаконно перешедшим государственную границу Армении. 7 июля их приговорили к 11,5 годам лишения свободы. Это очередное нарушение Азербайджаном международного гуманитарного права и трехсторонней декларации от 9 ноября. ОБСЕ со своими уполномоченными структурами участвует в посредничестве в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с начала 1990-х годов. К сожалению, применение силы и агрессия военного времени нанесли этим усилиям серьезный удар.

Хотя Азербайджан ошибочно утверждает, что Нагорный Карабах теперь является внутренним вопросом, гуманитарная катастрофа, созданная Азербайджаном в Нагорном Карабахе, показывает, что без жизнеспособного международного механизма ни один армянин в Нагорном Карабахе не выживет.

Хотя переговоры с Азербайджаном продолжаются, дальнейшее ухудшение ситуации в Нагорном Карабахе грозит серьезно повредить ведущемуся политическому процессу. Таким образом, все партнеры, заинтересованные в мире и стабильности на Южном Кавказе, должны предпринять четкие действия. Ситуация более чем непростая. Оказание давления на Азербайджан с целью открытия Лачинского коридора внесет большой вклад в мирные перспективы нашего региона. Гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе усугубляется с каждым часом.

Требуется немедленное вмешательство международного сообщества для оценки текущей ситуации на местах. Направление в Нагорный Карабах миссии по оценке потребностей со стороны соответствующих международных организаций и оказание гуманитарной помощи пострадавшему населению имеет первостепенное значение. Армения ожидает от азербайджанской стороны восстановления свободного передвижения и безопасности людей, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор, исполнения решений Международный суда от 23 февраля 2023 г. и подтвержденного 6 июля того же года, обеспечеения гуманитарного доступа в Нагорный Карабах международных организаций, в частности, структур ООН>, - сказал министр иностранных дел РА.