Пятница, 21 Июля 2023 15:47

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилых домов 31, 33, 37, 41, 43, 45 на улице Маргаряна, абоненты-жильцы на улицах Дуряна, Ахтанаки, Шаумяна 1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Авана 4, 6, 7, частные дома на 2-ом и 3-ем переулках 4-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 частные дома 8-17 на 1-ом переулке Глинки, частные дома 28-91 на улице Лисиняна, частные дома 1, 4, 6 на улице Мичурина;

11:00-17:00 жилой дом 7 на улице Алека Манукяна, частично улицы Айгестана 3, 4, 6, 12 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 37, 41/1 и частные дома 34-59 на улице Налбандяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 85, 86 на улице Гоголя, жилые дома 1, 3 на улице Райниса, жилой дом 1 на 1-ом тупике Улнеци, частные дома 1-9 на 4-ой улице, 2-20 на 13-ой улице, 1-40 на 15-ой улице, 1-17 на 17-ой улице Нубарашена, здание административного округа Нубарашена, земельные участки улицы Нубарашена, частные дома кварталов “Г’ и “Д” в Нубарашене;

12:00-16:00 жилой дом 22 на улице Ахбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Мастара, Цахкасар, Зовасар, Гарнаовит;

в Араратской области:

10։00-11։30 частично улицы Касяна, Арама Егияна, Сазаи Никогосяна, Севака, Шираза, Нар-Доса, Хоренаци, А. Хачатряна, Комитаса, Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

10:00-13:00 частично села Аргаванд, Геганист, Гетап; село Гораван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 села Айгестан, Каначут, Бердик; частично села Дехдзут, Хнаберд, Верин Арташат;

11:00-13:00 частично село Аралез;

13:30-14:45 частично село Джрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։00 станция “Внасазерцман”, квартал “Дзахапня” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

10։30-12։30 села Гомк и Капуйт;

11։00-13։00 частично село Шатин;

в Котайкской области:

11:00-13:00 2-ая улица села Бужакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Муде”;

11:00-16:00 частично село Верин Птгни, частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

14:00-16:00 частично город Бюрегаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 30/46, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 42; улицы Котайк и Зоравара Андраника, здание Полиции;

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 улицы Прошяна, Ашота Ерката, Орбели, Барекамутяна, Еленовки полностью, частные дома 35-50 на улице Кармир Банаки, 2-50 на улице Мясникяна, 11-87 на улице Наирян, 1-33 на улице Раздан, 33-37 на улице Шаумяна, частично частные дома на улицах Чаренца, Гегамаи, Азнавура, частично община Варсер, общинный муниципалитет Варсера, ЧП “Усик Седракян”, национальный парк ‘Севан”, ЗАО “ Севанский центр психического здоровья” компания “Тим Телеком”, ООО “Ал. Григ” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-14:00 частные дома на улицах Неркин Чарбаха 3, 4, частные дома на 1-ом переулке 1-ой улицы Неркин Чарбаха, частные дома на 1-ом переулке 3-ей улицы Неркин Чарбаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 жилые дома 10, 11, 12 на улице Чехова, жилой дом 21а на улице Маиси 9, жилые дома 7, 10 на улице Шевченко, частные дома на улице Шевченко и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 42, 50 на улице Манташяна;

11:00-16:00 частные дома 89-129 на улице Ачемяна;

11:00-17:00 частные дома 22-51/1 на улице Н. Думани, частные дома 3-47/3 на переулке Каленца, частные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира, частные дома 1-7 на улице Барбюса, жилой дом 2 на пр. Баграмяна, жилой дом 1 на улице Таманяна, жилой дом 42 на улице Исаакяна, жилые дома 2, 4, 6, 8 на улице Оганова, жилой дом 57 на улице Шерами, абоненты-жильцы на улицах Аракеляна, Егиазаряна, Парсегова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 7 на улице Ал. Манукяна, частично улицы Айгестана 3, 4, 6, 12, жилой дом 16 на пр. Маштоца, жилой дом 36 на улице Абовяна, жилой дом 30 на улице Кохбаци, жилые дома 1, 1/1, 3, 3а, 4, 6, 8 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00-12։00 частично улицы Касяна, Алека Манукяна, Араратяна, Арцаха, Сазаи Никогосяна, Сарибека Варданяна, Туманяна, Пушкина, Ханджяна, Андраника, Гая, Нерсисяна, Чауша, Даниеля Варужана, Теряна, Пароняна, Комитаса, Марата Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

10։00-13։00 частично улицы Касяна, Арама Егияна, Сазаи Никогосяна, Севака, Шираза, Нар-Доса, Хоренаци, А. Хачатряна, Комитаса, Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди; село Лусарат; частично село Покр Веди;

11։30-13։30 частично село Джрашен;

12։00-14։00 частично села Норашен и Верин Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Мартирос;

11։00-13։00 частично село Елпин;

в Котайкской области:

10։00-14։00 община Бжни, садоводческая компания “Бжни”, станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично село Верин Птгни, частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 квартал “Цамакаберд” полностью, частично квартал “Гомадзор”, филиал “Аревелян” ВЭС, ООО “Бусабуйж Нана”, “Севан НЕ”, “Геворгян Колет”, “Мерпо”, “Алекс Григ”, зоны отдыха, прилегающие к полуострову Севан, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Ширакской области:

11:00-17:00 село Сарнахбюр и прилегающие абоненты в Анийском регионе.