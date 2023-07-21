Arminfo.info



 Пятница, 21 Июля 2023 15:47

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  абоненты-жильцы жилых домов 31, 33, 37, 41, 43, 45 на улице Маргаряна, абоненты-жильцы на улицах Дуряна, Ахтанаки, Шаумяна 1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Авана 4, 6, 7, частные дома на 2-ом и 3-ем переулках 4-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00  частные дома 8-17 на 1-ом переулке Глинки, частные дома 28-91 на улице Лисиняна, частные дома 1, 4, 6 на улице Мичурина;

11:00-17:00  жилой дом 7 на улице Алека Манукяна, частично улицы Айгестана 3, 4, 6, 12 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 37, 41/1 и частные дома 34-59 на улице Налбандяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 85, 86 на улице Гоголя, жилые дома 1, 3 на улице Райниса, жилой дом 1 на 1-ом тупике Улнеци, частные дома 1-9 на 4-ой улице, 2-20 на 13-ой улице, 1-40 на 15-ой улице, 1-17 на 17-ой улице Нубарашена, здание административного округа Нубарашена, земельные участки улицы Нубарашена, частные дома кварталов “Г’ и “Д” в Нубарашене;

12:00-16:00  жилой дом 22 на улице Ахбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Арагацотнской области:

11:00-17:00  села Мастара, Цахкасар, Зовасар, Гарнаовит;

 

в Араратской области:

10։00-11։30  частично улицы Касяна, Арама Егияна, Сазаи Никогосяна, Севака, Шираза, Нар-Доса, Хоренаци, А. Хачатряна, Комитаса, Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

10:00-13:00  частично села Аргаванд, Геганист, Гетап; село Гораван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00  села Айгестан, Каначут, Бердик; частично села Дехдзут, Хнаберд, Верин Арташат;

11:00-13:00 частично село Аралез;

13:30-14:45 частично село Джрашен;

 

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։00  станция “Внасазерцман”, квартал “Дзахапня” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

10։30-12։30  села Гомк и Капуйт;

11։00-13։00 частично село Шатин;

 

в Котайкской области:

11:00-13:00  2-ая улица села Бужакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Муде”;

11:00-16:00  частично село Верин Птгни, частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

14:00-16:00  частично город Бюрегаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 30/46, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 42; улицы Котайк и Зоравара Андраника, здание Полиции;

 

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30  улицы Прошяна, Ашота Ерката, Орбели, Барекамутяна, Еленовки полностью, частные дома 35-50 на улице Кармир Банаки, 2-50 на улице Мясникяна, 11-87 на улице Наирян, 1-33 на улице Раздан, 33-37 на улице Шаумяна, частично частные дома на улицах Чаренца, Гегамаи, Азнавура, частично община Варсер, общинный муниципалитет Варсера, ЧП “Усик Седракян”, национальный парк ‘Севан”, ЗАО “ Севанский центр психического здоровья” компания “Тим Телеком”, ООО “Ал. Григ” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

 

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-14:00  частные дома на улицах Неркин Чарбаха 3, 4, частные дома на 1-ом переулке 1-ой улицы Неркин Чарбаха, частные дома на 1-ом переулке 3-ей улицы Неркин Чарбаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00  жилые дома 10, 11, 12 на улице Чехова, жилой дом 21а на улице Маиси 9, жилые дома 7, 10 на улице Шевченко, частные дома на улице Шевченко и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 42, 50 на улице Манташяна;

11:00-16:00  частные дома 89-129 на улице Ачемяна;

11:00-17:00  частные дома 22-51/1 на улице Н. Думани, частные дома 3-47/3 на переулке Каленца, частные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира, частные дома 1-7 на улице Барбюса, жилой дом 2 на пр. Баграмяна, жилой дом 1 на улице Таманяна, жилой дом 42 на улице Исаакяна, жилые дома 2, 4, 6, 8 на улице Оганова, жилой дом 57 на улице Шерами, абоненты-жильцы на улицах Аракеляна, Егиазаряна, Парсегова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 7 на улице Ал. Манукяна, частично улицы Айгестана 3, 4, 6, 12, жилой дом 16 на пр. Маштоца, жилой дом 36 на улице Абовяна, жилой дом 30 на улице Кохбаци, жилые дома 1, 1/1, 3, 3а, 4, 6, 8 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Араратской области:

10։00-12։00  частично улицы Касяна, Алека Манукяна, Араратяна, Арцаха, Сазаи Никогосяна, Сарибека Варданяна, Туманяна, Пушкина, Ханджяна, Андраника, Гая, Нерсисяна, Чауша, Даниеля Варужана, Теряна, Пароняна, Комитаса, Марата Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

10։00-13։00  частично улицы Касяна, Арама Егияна, Сазаи Никогосяна, Севака, Шираза, Нар-Доса, Хоренаци, А. Хачатряна, Комитаса, Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди; село Лусарат; частично село Покр Веди;

11։30-13։30 частично село Джрашен;

12։00-14։00  частично села Норашен и Верин Арташат;

 

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Мартирос;

11։00-13։00 частично село Елпин;

 

в Котайкской области:

10։00-14։00  община Бжни, садоводческая компания “Бжни”, станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00  частично село Верин Птгни, частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

 

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30  квартал “Цамакаберд” полностью, частично квартал “Гомадзор”, филиал “Аревелян” ВЭС, ООО “Бусабуйж Нана”, “Севан НЕ”, “Геворгян Колет”, “Мерпо”, “Алекс Григ”, зоны отдыха, прилегающие к полуострову Севан, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

 

в Ширакской области:

11:00-17:00  село Сарнахбюр и прилегающие абоненты в Анийском регионе.

 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Ереван согласился на проведение трехсторонней встречи глав МИД Армении, Азербайджана и РоссииЕреван согласился на проведение трехсторонней встречи глав МИД Армении, Азербайджана и России
Генпрокурор Армении выступила с инициативой отделять два института - свободы слова от языка ненавистиГенпрокурор Армении выступила с инициативой отделять два института - свободы слова от языка ненависти
Игорь Ховаев провел встречи с Пашиняном и МирзояномИгорь Ховаев провел встречи с Пашиняном и Мирзояном
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Акоп Аршакян: Вопрос принятия Римского статута никоим образом не направлен против РоссииАкоп Аршакян: Вопрос принятия Римского статута никоим образом не направлен против России
Американский журналист раскритиковала участников медиа-форума в оккупированном ШушиАмериканский журналист раскритиковала участников медиа-форума в оккупированном Шуши
Ховаев и Григорян обсудили текущую ситуацию вокруг АрцахаХоваев и Григорян обсудили текущую ситуацию вокруг Арцаха
Акоп Аршакян: Население Нагорного Карабаха стоит перед реальной угрозой этнической чистки и геноцидаАкоп Аршакян: Население Нагорного Карабаха стоит перед реальной угрозой этнической чистки и геноцида
Премьер: необходимы существенные изменения в судебно-правовой сфере, направленные на обеспечение качественного правосудияПремьер: необходимы существенные изменения в судебно-правовой сфере, направленные на обеспечение качественного правосудия
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Правозащитник обвинил власти Арцаха Правозащитник обвинил власти Арцаха "в обелении" Никола Пашиняна
Мирзоян заверяет: Армения и Азербайджан не могут урегулировать свои отношения без учета прав армянского населения Нагорного КарабахаМирзоян заверяет: Армения и Азербайджан не могут урегулировать свои отношения без учета прав армянского населения Нагорного Карабаха
Наира Зограбян подвергла резкой критике структуры ООН и международные организации за бездействие на фоне разворачивающей гумкатастрофы вокруг АрцахаНаира Зограбян подвергла резкой критике структуры ООН и международные организации за бездействие на фоне разворачивающей гумкатастрофы вокруг Арцаха
Арцахский депутат Пашиняну: ты есть и останешься величайшим предателем в истории армянского народа, ты власть, которая судит матерей наших героевАрцахский депутат Пашиняну: ты есть и останешься величайшим предателем в истории армянского народа, ты власть, которая судит матерей наших героев
Парламент Арцаха просит Армению обратиться в ООН для наделения российских миротворцев международным мандатомПарламент Арцаха просит Армению обратиться в ООН для наделения российских миротворцев международным мандатом
Спикер НС Арцаха: готовы заменить танки на тракторы, винтовки - на лопатыСпикер НС Арцаха: готовы заменить танки на тракторы, винтовки - на лопаты
Ардшинбанк прекращает осуществление денежных переводов по системе UnistreamАрдшинбанк прекращает осуществление денежных переводов по системе Unistream
IDBank 24 июля приступит к первичному размещению долларовые облигации в объеме $5 млнIDBank 24 июля приступит к первичному размещению долларовые облигации в объеме $5 млн
В России призвали Армению изучить все риски, связанные с ратификацией Римского статутаВ России призвали Армению изучить все риски, связанные с ратификацией Римского статута
Временный поверенный в делах США при ОБСЕ выступила с оторванным от реальности заявлением по ситуации вокруг АрцахаВременный поверенный в делах США при ОБСЕ выступила с оторванным от реальности заявлением по ситуации вокруг Арцаха
Бегларян: Помогая Украине Баку пытается купить Бегларян: Помогая Украине Баку пытается купить "гуманистическую" индульгенцию у Запада и в нужный момент совершает демарш против России
Постпред ЕС в ОБСЕ: Нынешняя ситуация вокруг Кашатагского коридора неустойчива и создает напряженностьПостпред ЕС в ОБСЕ: Нынешняя ситуация вокруг Кашатагского коридора неустойчива и создает напряженность
А.Лукашевич: Российская сторона подтверждает свое намерение активно способствовать восстановлению нормальной жизни в Нагорном КарабахеА.Лукашевич: Российская сторона подтверждает свое намерение активно способствовать восстановлению нормальной жизни в Нагорном Карабахе
Посол Великобритании в ОБСЕ: Азербайджан должен обеспечить беспрепятственное движение через Лачинский коридорПосол Великобритании в ОБСЕ: Азербайджан должен обеспечить беспрепятственное движение через Лачинский коридор
Оказание давления на Азербайджан с целью открытия Лачинского коридора внесет большой вклад в мирные перспективы региона Южного Кавказа - глава МИД РАОказание давления на Азербайджан с целью открытия Лачинского коридора внесет большой вклад в мирные перспективы региона Южного Кавказа - глава МИД РА
Экс-глава МИД НКР: Арцах сейчас является своего рода Голгофой, где решается судьба армянского народаЭкс-глава МИД НКР: Арцах сейчас является своего рода Голгофой, где решается судьба армянского народа
В РАУ открылся Центр русистикиВ РАУ открылся Центр русистики
Армянские НПО обвинили азербайджанских Армянские НПО обвинили азербайджанских "экологов" в политических манипуляциях, усиливающих военную агрессию  на Южном Кавказе
Николас Кристоф: Гуманитарная ситуация в Арцахе усугубляется с каждым днемНиколас Кристоф: Гуманитарная ситуация в Арцахе усугубляется с каждым днем
Варданян: международные посредники - от Вашингтона до Парижа и Москвы - должны оказать давление на Азербайджан для деблокады АрцахаВарданян: международные посредники - от Вашингтона до Парижа и Москвы - должны оказать давление на Азербайджан для деблокады Арцаха
Европейские армяне обвинили Шарля Мишеля в обслуживании азербайджанской повестки и пособничеству в истреблении населения АрцахаЕвропейские армяне обвинили Шарля Мишеля в обслуживании азербайджанской повестки и пособничеству в истреблении населения Арцаха
Азербайджан озвучил очередное требование к Армении: Теперь прекратить строительство завода в ЕрасхеАзербайджан озвучил очередное требование к Армении: Теперь прекратить строительство завода в Ерасхе
Сборная Армении по футболу сохранила свое место в обновленном рейтинге ФИФАСборная Армении по футболу сохранила свое место в обновленном рейтинге ФИФА
Премьер: осенью в Армении пройдет очередное крупное спортивное мероприятие - чемпионат мира по самбоПремьер: осенью в Армении пройдет очередное крупное спортивное мероприятие - чемпионат мира по самбо
Москва: Размещение миссии ОДКБ на территории Армении внесло бы значимый вклад в стабилизацию обстановки в армяно-азербайджанском приграничьеМосква: Размещение миссии ОДКБ на территории Армении внесло бы значимый вклад в стабилизацию обстановки в армяно-азербайджанском приграничье
Захарова: Отдельные страны и международные структуры прорабатывают различные методы решения  гумкризиса вокруг Нагорного КарабахаЗахарова: Отдельные страны и международные структуры прорабатывают различные методы решения  гумкризиса вокруг Нагорного Карабаха
Глава Минздрава Армении о ситуации в Арцахе: <Это серьезный здравоохранительный кризис>Глава Минздрава Армении о ситуации в Арцахе: <Это серьезный здравоохранительный кризис>
Геноцидовед: Имена Антониу Гетерриша, Синди Маккейн, Шарля Мишеля и Тойво Клаара должны быть вписаны в историю как пособников геноцидовГеноцидовед: Имена Антониу Гетерриша, Синди Маккейн, Шарля Мишеля и Тойво Клаара должны быть вписаны в историю как пособников геноцидов
В Москве считают В Москве считают "очень хорошими" шансы на проведение трехсторонней встречи на уровне глав МИД  России, Армении и Азербайджана
В Москве прокомментировали слова Эрдогана об уходе РМК из Арцаха в 2025 годуВ Москве прокомментировали слова Эрдогана об уходе РМК из Арцаха в 2025 году
В  Уругвае откроется посольство Армении - решение правительства РАВ  Уругвае откроется посольство Армении - решение правительства РА
Премьер РА: самым конструктивным решением является установление прямого диалога между Баку и Степанакертом с задействованием международных механизмовПремьер РА: самым конструктивным решением является установление прямого диалога между Баку и Степанакертом с задействованием международных механизмов
Нормализация отношений между Ереваном и Баку будет на повестке переговоров глав МИД стран ЕС на встрече в БрюсселеНормализация отношений между Ереваном и Баку будет на повестке переговоров глав МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе
Армянские власти запретили въезд в страну дашнакцакану Аслану АсланянуАрмянские власти запретили въезд в страну дашнакцакану Аслану Асланяну
Губернатор Массачусетса призвала Байдена содействовать разблокировке Арцаха и оказать гумпомощь народу НКРГубернатор Массачусетса призвала Байдена содействовать разблокировке Арцаха и оказать гумпомощь народу НКР
Мнение: Мнение: "Гуманитарный коридор из Агдама в Степанакерт" необходим чтобы институционально и де-факто упразднить само понятие "Лачинский коридор"
В МИД Армении приветствовали решение Канады присоединиться к наблюдательской миссии ЕС в АрменииВ МИД Армении приветствовали решение Канады присоединиться к наблюдательской миссии ЕС в Армении
Омбудсмен Арцаха наглядно продемонстрировал Тойво Клаару участь арцахских детей в азербайджанском обществе после ухода РМКОмбудсмен Арцаха наглядно продемонстрировал Тойво Клаару участь арцахских детей в азербайджанском обществе после ухода РМК
Сердар Бердымухамедов выдвинул ряд предложений по сотрудничеству ССАГЗ+ЦА              Сердар Бердымухамедов выдвинул ряд предложений по сотрудничеству ССАГЗ+ЦА              
Родители министра юстиции Армении подозреваются в приобретении имущества незаконного происхожденияРодители министра юстиции Армении подозреваются в приобретении имущества незаконного происхождения
Омбудсмен Арцаха спецпредставителю ЕС: Азербайджанское общество наполнено ненавистью к армянамОмбудсмен Арцаха спецпредставителю ЕС: Азербайджанское общество наполнено ненавистью к армянам
Премьеры Армении и России обсудили текущие программы армяно-российского экономического сотрудничестваПремьеры Армении и России обсудили текущие программы армяно-российского экономического сотрудничества
Завершено предварительное следствие по делу о похищении 84-летнего жителя села Ачаджур  - СКЗавершено предварительное следствие по делу о похищении 84-летнего жителя села Ачаджур  - СК
Офис вице-премьера: На 4-ом заседании армяно-азербайджанской Комиссий по вопросам делимитации госграницы не принималось решений относительно какой-либо картыОфис вице-премьера: На 4-ом заседании армяно-азербайджанской Комиссий по вопросам делимитации госграницы не принималось решений относительно какой-либо карты
Экс-министру образования и науки Армении могут быть предъявлены новые обвинения - в незаконном обогащенииЭкс-министру образования и науки Армении могут быть предъявлены новые обвинения - в незаконном обогащении
В Баку заверяют: Если армянские журналисты захотят приехать в Азербайджан, то в этом плане проблем не будетВ Баку заверяют: Если армянские журналисты захотят приехать в Азербайджан, то в этом плане проблем не будет
Родители без вести пропавших военнослужащих пригрозили организовать более масштабные акции в Ереване, если премьер Армении не встретится с нимиРодители без вести пропавших военнослужащих пригрозили организовать более масштабные акции в Ереване, если премьер Армении не встретится с ними
Спикер парламента Арцаха призывает международные институты учредить специальный уголовный трибунал в отношении руководства Азербайджана за преступления в отношении арцахцевСпикер парламента Арцаха призывает международные институты учредить специальный уголовный трибунал в отношении руководства Азербайджана за преступления в отношении арцахцев
Франция по согласованию с ЕС и США продолжит делать все возможное для обеспечения прогресса в переговорном процессе вокруг Арцаха - Анн ЛуйоФранция по согласованию с ЕС и США продолжит делать все возможное для обеспечения прогресса в переговорном процессе вокруг Арцаха - Анн Луйо
Бабаян: В Арцахе, в блокадном и осадном положении оказались и несколько ветеранов ВОВБабаян: В Арцахе, в блокадном и осадном положении оказались и несколько ветеранов ВОВ
Читать больше



Эксперты
Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕСЕвродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпалаЭксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблемЭксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
Читать больше
Комментируемые
Премьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского СоветаПремьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского Совета
Рубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способамиРубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способами
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг АрцахаПутин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Арцаха
Посол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе АзербайджанаПосол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе Азербайджана
Представители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и ЛондономПредставители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и Лондоном
Ашотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 годаАшотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 года
Мнение: Цель Мнение: Цель "революции" 2018 года - заполучить несоразмерные уступки по Карабаху от самой Армении и сделать Южный Кавказ плацдармом для атак на Иран и Россию
Докладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в АрцахеДокладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в Арцахе
Баронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнаниеБаронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнание
Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан ОсканянЕсли Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спортаПосол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
Шарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решенияШарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решения
АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»
С 1 сентября дороги Еревана окончательно простятся с микроавтобусами марки ГАЗС 1 сентября дороги Еревана окончательно простятся с микроавтобусами марки ГАЗ
В Армении создается новое движение <Мать Армения>В Армении создается новое движение <Мать Армения>