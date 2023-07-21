Пятница, 21 Июля 2023 15:46

АрмИнфо. Экс-обмудсмен Арцаха, правозащитник Рубен Меликян обвинил власти Арцаха "в обелении" премьер- министра РА Никола Пашиняна.

"У меня больше нет сомнений в том, что по указанию Никола Пашиняна власти Арцаха в последние дни были заняты постановкой бессмысленных акций протеста, выпуском "пара" гнева и протеста, отведением стрел ответственности с врага армянского народа в лице Никола, и, в конечном счете, завершением "работ" по насильственному присоединению Арцаха к Азербайджану - главной цели азербайджано-турецкой революции 2018 года", - заявил Меликян.

"Какова причина? Пресмыкание? Глупость? Отсутствие гордости? Материальный интерес? Я не знаю, да это и не важно", - отметил правозащитник.

Вместе с тем, Меликян констатировал, Пашинян и его команда провалили все, что можно было провалить; дали все, что можно было дать. "И после этого вы все еще играете в их игру? Тьфу, где же гордость!", - написал Меликян.