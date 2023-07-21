Пятница, 21 Июля 2023 15:45

АрмИнфо. Армения и Азербайджан не могут урегулировать свои отношения без учета безопасности и прав армянского населения Нагорного Карабаха. Об этом заявил глава МИД Армении в интервью австрийской в рамках визита в Вену, на просьбу назвать самый важный пункт переговоров с Азербайджаном.

По словам Мирзояна, Азербайджан всегда говорил о территориальных претензиях со стороны Армении. "Однако для нас речь идет о безопасности и основных правах людей", - заявил армянский министр.

На просьбу рассказать о ситуации вокруг Арцаха на фоне блокировки Кашатагского (Лачинского) коридора, Мирзоян напомнил, что этот коридор - это дорога жизни, связывающая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром.

"Он был незаконно закрыт семь месяцев назад, в нарушении декларации о прекращении огня от ноября 2020 года. Первоначально Международный комитет Красного Креста и российские миротворческие силы могли доставлять в Нагорный Карабах хоть какое-то количество продовольствия и медикаментов. Однако уже месяц коридор полностью перекрыт. Ничего не проходит. Нагорный Карабах в фактической блокаде", - отметил глава МИД РА.

На вопрос, каким ему видится выход из этой ситуации, Мирзоян отметил, что там очень сложная гуманитарная ситуация, приближающаяся к катастрофе. "Поэтому необходимо срочно продемонстрировать четкую международную поддержку", - сказал он.

На уточнение, ощущает ли Армения давление со стороны международных акторов - посредников в урегулировании ситуации, Мирзоян отметил, что у процесса есть два измерения. "Политическое, о котором вы сейчас спрашиваете, и гуманитарное. Я бы разделил эти два аспекта. Прежде всего, нам нужна немедленная гуманитарная интервенция, чтобы спасти от голодной смерти 120 000 человек. Тогда мы сможем продолжить переговоры со всеми, кто заинтересован в установлении прочного мира в регионе", - сказал глава МИД РА.

При этом он указал на важность не вхождения в очередной опасный цикл враждебности, в ответ на вопрос, что является предпосылкой для прочного мира.

"На Южном Кавказе уже пролито достаточно крови. Взаимное признание территориальной целостности будет иметь ключевое значение. Также важно разблокировать региональную транспортную инфраструктуру. А что касается вопроса безопасности и прав армян Нагорного Карабаха, то мы считаем, что лучшим механизмом для этого был бы диалог с международным участием", - добавил глава МИД Армении.

На вопрос о том, как изменились отношения между Арменией и Россией после войны 2020 года, принимая во внимание членство Еревана в ОДКБ, Мирзоян заверил, что если проанализировать нынешние дискуссии в армянском обществе, то можно увидеть большое разочарование действиями российских миротворцев в Нагорном Карабахе и российской реакцией на вторжение Азербайджана на территорию Армении.

"Мы обратились в ОДКБ, у нас была наблюдательная миссия во главе с Генеральным секретарем. Но мы ожидали большего. Это не секрет", - резюмировал он.