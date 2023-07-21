Пятница, 21 Июля 2023 15:41

АрмИнфо. Депутат от правящей фракции "Свободная Родина" парламента Арцаха Нела Григорян подвергла резкой критике действующего премьер-министра Армении и его супругу за позицию по отношению к Арцаху и его населению.

Так, в ходе своего выступления, на внеочередном заседании парламента, созванном в связи с критической ситуацией вокруг Арцаха, Григорян подчеркнула, что Никол Пашинян втянул страну в разрушительную войну, а сдав Арцах, вызовы для Армении не закончились, а только увеличились и развивались по худшему сценарию для страны.

"Отродье, умоляющие об эпохе мира, привел нас к гибели. Каждый из нас должен четко осознавать, что только вместе мы можем изо дня в день противостоять этим предательским актам сдачи Родины. Армянский народ сообща, независимо от места жительства, независимо от собственных амбиций и политических взглядов, вместе должен жестко отреагировать на реализацию святотатских, непатриотических планов Никола. Статус Арцаха в составе Азербайджана ни в коем случае нельзя считать приемлемым для армянского народа. Даже говорить об этом уже само по себе преступление, государственная измена и, наконец, неблагодарное отношение и предательство по отношению к пролившим кровь сынам армянского народа, к нашим армянским друзьям из Диаспоры и армянскому народу в целом", - отметила депутат.

Григорян подчеркнула важность начала любой ценой сплоченной борьбы, дабы исключить такую идею, которая каким-либо образом предопределяла бы статус Арцаха в составе Азербайджана. В этом ключе она напомнила, что после первой нагорно- карабахской войны турки и азербайджанцы приходили в ужас от них, потому что было сильное государство, армия, достоинство и храбрость. Депутат признала, что у Нагорного Карабаха сегодня крайне напряженные пограничные и социальные проблемы. Однако, продолжила она, правительство Армении никогда не должно забывать, что без Арцаха нет Армении, а без Армении нет Арцаха. "У всех нас одна цель: сохранить нашу Родину и честь наших героев. Это должно быть императивом наших дней. В этот сложный и судьбоносный период мы не имеем права оставаться равнодушными к сделанным вчера заявлениям ни Никола, ни его хунты "Арабата" (так его называют в Турции, избегая использования его настоящего имени Арарата - ред.) Мирзояна о том, что Арцах - это Азербайджан. О , Нагорный Карабах, смотри, кто решает твою судьбу", - возмутилась депутат от правящей силы Арцаха. Вместе с тем она подчеркнула, что Никол Пашинян является реализатором проекта тюркизации Арцаха и именно от него следует требовать деблокады Арцаха. В этом ключе она призвала армянский народ очнуться. "Армяне, очнитесь, мы на грани катастрофы, нам грозит уничтожение, а Пашиняну, и его госпоже Эрато (супруга Пашинянан - Анна Акопян - ред.) плевать на потерю Арцаха.

Она публикует фото о своих овощных культурах и книгу об Альберте Эйнштейне в то время, когда арцахское общество, в том числе беременные женщины, столкнулись с онтологической проблемой и преодолевают километры, чтобы обратиться к международному сообществу с призывом обеспечить их право на жизнь и свободу.

Госпожа Эрато, наконец, определитесь и во всеуслышание заявите, кто вы - предводитель женщин-смертниц, физик, садовник, огородник или просто предатель? Знай же, народ Арцаха не интересуется пищей, которую ты употребляешь, а твои публикации отвратительны для любого сознательного человека. Жители Арцаха никогда не будут беженцами, ваши цирковые представления будут судимы Богом, и вы, я надеюсь, умрете от голода на руках у мужа. В конце обращаюсь к Николу: ты есть и останешься величайшим предателем в истории нашего народа, ты власть, которая судит матерей наших героев. То, что вы сделали и делаете, не может быть прощено. Вы государственный преступник, вы должны быть посажены в тюрьму на всю жизнь, и вы не имеете права жить, уходите, как можно скорее", - резюмировала Григорян. Ее выступление в парламенте было встрече бурными аплодисментами со стороны законодателей.

В свою очередь спикер парламента Арцаха Артур Товмасян в своем выступлении напомнил, что в отношении нагорно-карабахского конфликта позиции России, США и Франции были практически идентичны. Ондобавил, что подобной единой позиции не было по отношению ни к

одному из существующих в мире конфликтов, в том числе, по Косово, Абхазии и Южной Осетии. "С этой точки зрения наш конфликт отличается от всех существующих в мире конфликтов", - подчеркнул спикер НС, не исключив при этом, что разрешение нагорно-карабахского конфликта возможно привнесет мир во всем мире.

Отметим, что ранее супруга Пашиняна Анна Акопян опубликовала видео с книгой Эйнштейна и футболкой с надписью "Котомка с вещами - не единственное, что беженец привозит в свою новую страну". В Армении и в Арцахе восприняли эту публикацию как посыл супруги премьера РА к арцахцам, что мол "скоро они станут беженцами и что тогда они возьмут с собой?"

Кроме того, 19 июля на фоне сообщений о том, что в Арцахе заканчивается продовольствие и многие люди голодают, Акопян выложила фото с овощами и приготовленным из них блюдом, под которым написала, что это овощи, которые выращивают они сами по экологическим стандартам. Обе публикации супруги Пашиняна вызвали шквал критики со стороны граждан как в Армении, так и в Арцахе. Стали сыпаться проклятия в ее адрес.