Пятница, 21 Июля 2023 15:37

АрмИнфо Арцах готов жить рядом с Азербайджаном на основе принципа равенства сторон. Об этом 21 июля на внеочередном заседании Национального Собрания Арцаха заявил спикер НС республики Артур Товмасян.

По его словам, основной грех проживающего в Арцахе народа заключается в том, что этот народ невиновен. <На протяжении столетий мы жили бок о бок со своими соседями. Мы и сегодня готовы жить на основе принципа равенства сторон, заменив танки на тракторы, винтовку - на лопату. Один из президентов Арцаха однажды заявил, что тюрьма - для человека. С 12 декабря 2022 года по 15 июня 2023 года мы находимся в этой тюрьме>, - отметил спикер, добавив, что с 15 июня и до сегодняшний день народ Арцаха находится в концентрационном лагере. <На фактах истории мы уже имеем примеры, связанные с фашистской Германией, преступления которой были осуждены всем здравомыслящим человечеством>, - подчеркнул Товмасян.

Он отметил, что сегодня народ Арцаха стоит перед гуманитарной трагедией. <Под угрозой оказалось наше существование, каждый новый день может стать последним. Армяне всегда отличались миролюбием и трудолюбием, создавая ценности своим кропотливым трудом, стремясь к добрососедским отношениям со своими соседями. Только политики могут привести в регион мир, примите неотложные действия, мы верим вам>, - сказал спикер, обращая свое выступление в адрес постоянных членов Совета безопасности ООН