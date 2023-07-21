Пятница, 21 Июля 2023 15:30

АрмИнфо. IDBank 24 июля приступит к первичному размещению долларового транша именных купонных облигаций (AMANLBB2LER8) с объемом эмиссии в $5 млн. Об этом отмечается в сообщении Банка, где указано, что доходность по купону составляет 4,25% годовых, срок обращения облигаций - 27 месяцев, периодичность купонных выплат - ежеквартально. Первичное размещение планируется завершить 22 сентября 2023г, а срок погашения облигаций этого выпуска истекает 24 октября 2025г.

После размещения облигации этого выпуска пройдут листинг на Армянской фондовой бирже, и будут котироваться на биржевой площадке посредством маркетмейкера.

По словам финансового директора IDBank-а Армана Асатряна, отныне приобрести облигации Банка можно будет также онлайн. "Мы рады, что процесс цифровизации уже позволяет нашим клиентам приобретать выпущенные банком облигации без посещения филиалов. Это еще один шаг, направленный на обеспечение комфорта наших клиентов и, конечно же, на экономию их времени", - подметил он.

Для приобретения облигаций желающим достаточно зайти на онлайн-платформе IDBanking.am в раздел "Ценные бумаги", выбрать тип и количество облигаций и совершить покупку. После покупки облигаций полная информация о них будет доступна в приложении Idram&IDBank: в разделе "Облигации" подраздела "Банковские услуги" представлены отличительный код, количество, номинальная стоимость, годовой купонный доход, дата выплаты купона и дата погашения облигаций.

Вся информация об облигациях также доступна по следующей ссылке.

Программный проспект эмиссии облигаций зарегистрирован Центробанком РА, решением Председателя ЦБ N1/489А от 7 октября 2022г. Электронные версии программного проспекта эмиссии, ее заполнение и основные условия выпуска можно найти на официальном сайте IDBank-а.