Пятница, 21 Июля 2023 15:23

АрмИнфо. Соединенные Штаты приветствуют продолжающиеся встречи на высоком уровне между Арменией

и Азербайджаном, в том числе последнюю трехстороннюю встречу в Брюсселе 15 июля и встречу министров иностранных дел 27-29 июня в Вашингтоне. Об этом 20 июля в Вене в ходе выступлении на заседании Специального постоянного совета созванного по просьбе главы МИД РА Арарата Мирзояна заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер.

В этом ключе она напомнило слова госсекретаря США Энтони Блинкина о возможности достижения мира на Южном Кавказе.

"Единственным путем для движения вперед остаются мир, диалог и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга, воздержания от применения силы или угрозы силой - принципов, изложенных в Хельсинкском Заключительном акте.

Мы приветствуем вашу активную поддержку в достижении этой цели. Мы по-прежнему считаем, что усилия по достижению прочного и достойного мирного соглашения, нормализации отношений, делимитации и демаркации границ, открытию транспортных и коммуникационных путей, обеспечению прав и безопасности всех жителей Нагорно- Карабахского региона отвечают интересам всех заинтересованных сторон", - заявила Брукер.

Вместе с тем американский дипломат констатировала, что Соединенные Штаты признают сохраняющуюся напряженность на местах, в том числе недавнее (8 месяцев - ред.) закрытие Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора для всех, кроме "ограниченного" количества гуманитарных перевозок, что угрожает ухудшением гуманитарной ситуации для населения Нагорного Карабаха.

"Трансграничные инциденты также угрожают импульсу, которого вы уже с таким трудом достигли. Мы вновь призываем стороны воздерживаться от провокационных, угрожающих или враждебных действий или риторики.

Комплексный подход ОБСЕ к безопасности, основанный на наших принципах и обязательствах, может обеспечить процветание и безопасность как в Армении, так и в Азербайджане в рамках и после всеобъемлющего мирного соглашения", - заявила она, правда не уточнила о каких ограниченных гуманитарных перевозках идет речь, ведь с 15 июня в Арцаха не поступает никаких товаров, люди находятся на пороге голодной смерти.

В заключение Брукер заверила, что Соединенные Штаты привержены работе с Арменией и Азербайджаном на двусторонней, многосторонней основе и через партнеров для достижения прочного и достойного мира.

Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о демократии, и международном праве в целом, уже 8 месяцев не замечая террор, учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха.