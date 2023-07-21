Пятница, 21 Июля 2023 15:21

АрмИнфо.Азербайджан якобы направил в Украину гуманитарную помощь, но, с другой стороны, 221 день держит 120 тысяч жителей Арцаха в террористической блокаде, а 36 дней в полной осаде, лишенный всех видов поставок, даже гуманитарных грузов. Об этом заявил советник президента НКР, экс-госминистр Артак Бегларян.

"Этим шагом азербайджанский диктаторский режим пытается "очистить" свои грехи и купить "гуманистическую" индульгенцию у Запада, с другой стороны, совершает в нужный момент очередной демарш в сторону России", - отметил он.

Бегларян также обратил внимание на еще один болезненный пример двойных стандартов в международных отношениях. По его словам, сегодня весь мир шумит о приостановке "Зерновой сделки" на несколько дней, игнорируя тот факт, что фашиствующий Азербайджан доводит до голодной смерти 120 тысяч человек, не позволяя в течение 36 дней доставлять в Арцах продукты питания и другие товары первой необходимости.

"Мой главный вывод - простая человеческая боль, что коренные жители Арцаха - жертвы геополитических интересов и игр, в том числе со стороны якобы демократических и ценностно ориентированных стран. В любом случае ищущий находит, а боец достигает цели", - резюмировал он.

Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о демократии, и международном праве в целом, уже 8 месяцев не замечая террор, учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха.