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АрмИнфо.Постоянный корреспондент CNN и обозреватель The New York Times, обладатель двух Пулитцеровских премий Николас Кристоф обращает внимание международного сообщества на гуманитарный кризис в Арцахе из-за действий Азербайджана.
"Азербайджан воспользовался вниманием всего мира к Украине, чтобы заблокировать армянский анклав Нагорный Карабах, создав кризис с продовольствием и здравоохранением. Ситуация с каждым днем становится все хуже", - написал Кристоф в своем микроблоге в Твиттер, поделившись видео с пустыми полками в магазинах Арцаха.
Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о демократии, и международном праве в целом, уже 8 месяцев не замечая террор, учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха.
|Армянские НПО обвинили азербайджанских "экологов" в политических манипуляциях, усиливающих военную агрессию на Южном Кавказе
|Николас Кристоф: Гуманитарная ситуация в Арцахе усугубляется с каждым днем
|Варданян: международные посредники - от Вашингтона до Парижа и Москвы - должны оказать давление на Азербайджан для деблокады Арцаха
|Европейские армяне обвинили Шарля Мишеля в обслуживании азербайджанской повестки и пособничеству в истреблении населения Арцаха
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|Москва: Размещение миссии ОДКБ на территории Армении внесло бы значимый вклад в стабилизацию обстановки в армяно-азербайджанском приграничье
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|Глава Минздрава Армении о ситуации в Арцахе: <Это серьезный здравоохранительный кризис>
|Геноцидовед: Имена Антониу Гетерриша, Синди Маккейн, Шарля Мишеля и Тойво Клаара должны быть вписаны в историю как пособников геноцидов
|В Москве считают "очень хорошими" шансы на проведение трехсторонней встречи на уровне глав МИД России, Армении и Азербайджана
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|Премьер РА: самым конструктивным решением является установление прямого диалога между Баку и Степанакертом с задействованием международных механизмов
|Нормализация отношений между Ереваном и Баку будет на повестке переговоров глав МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе
|Армянские власти запретили въезд в страну дашнакцакану Аслану Асланяну
|Губернатор Массачусетса призвала Байдена содействовать разблокировке Арцаха и оказать гумпомощь народу НКР
|Мнение: "Гуманитарный коридор из Агдама в Степанакерт" необходим чтобы институционально и де-факто упразднить само понятие "Лачинский коридор"
|В МИД Армении приветствовали решение Канады присоединиться к наблюдательской миссии ЕС в Армении
|Омбудсмен Арцаха наглядно продемонстрировал Тойво Клаару участь арцахских детей в азербайджанском обществе после ухода РМК
|Сердар Бердымухамедов выдвинул ряд предложений по сотрудничеству ССАГЗ+ЦА
|Родители министра юстиции Армении подозреваются в приобретении имущества незаконного происхождения
|Омбудсмен Арцаха спецпредставителю ЕС: Азербайджанское общество наполнено ненавистью к армянам
|Премьеры Армении и России обсудили текущие программы армяно-российского экономического сотрудничества
|Завершено предварительное следствие по делу о похищении 84-летнего жителя села Ачаджур - СК
|Офис вице-премьера: На 4-ом заседании армяно-азербайджанской Комиссий по вопросам делимитации госграницы не принималось решений относительно какой-либо карты
|Экс-министру образования и науки Армении могут быть предъявлены новые обвинения - в незаконном обогащении
|В Баку заверяют: Если армянские журналисты захотят приехать в Азербайджан, то в этом плане проблем не будет
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|Спикер парламента Арцаха призывает международные институты учредить специальный уголовный трибунал в отношении руководства Азербайджана за преступления в отношении арцахцев
|Франция по согласованию с ЕС и США продолжит делать все возможное для обеспечения прогресса в переговорном процессе вокруг Арцаха - Анн Луйо
|Бабаян: В Арцахе, в блокадном и осадном положении оказались и несколько ветеранов ВОВ
|Глава МИД Армении и гендиректор МАГАТЭ подчеркнули необходимость держать вопрос безопасного использования атомной энергии в стороне от политспекуляций
|Ереван и Вена подписали имплементационный протокол к соглашению о реадмиссии между Арменией и ЕС
|В Минобороны Армении и в Армии обороны Арцаха выступили с заявлениями, опровергающими вражескую дезинформацию
|Генерал Багери: Иранские вооруженные силы постоянно следят за действиями врагов и полностью готовы защищать Исламскую революцию
|Армения и США продолжают изучать перспективы оборонного сотрудничества
|Арменак Хачатрян назначен заместителем руководителя аппарата премьер-министра РА
|Азербайджан хочет не интеграции армян Нагорного Карабаха, а земли без армян - Марукян
|Востоковед: Сегодня Азербайджан и Турция - основа новой системы миропорядка в Закавказье вместе с Грузией, где России нет, и не предвидится
|КЗЭК Армении возбудила 35 производств по факту мошенничества со скидками в ходе различных акций
|Ара Хзмалян освобожден от должности заместителя министра образования, науки, культуры и спорта Армении
|Рубен Варданян: Каждый, кто делает заявления об использовании дороги Акна - Степанакерт, служит интересам Азербайджана
|Арарат Мирзоян: Армения не собирается становиться средой для обхода санкций
|МИД Армении: Пришло время продолжить переговоры с Турцией о нормализации отношений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Лидер партии <Единая Родина>: Арцах должен рассчитывать только на себя
|Единственная армянская церковь в Туркменистане нуждается в реконструкции
|Митингующие у Посольства Франции: <Мы призываем применить действенные шаги для деблокады Арцаха и оказать правовое содействие Арцаху в вопросе самоопределения>
|В Европарламенте признали факт подкупа Азербайджаном членов ПАСЕ
|Сирушо о процессах вокруг семьи Кочаряна: <У меня уже иммунитет>
|Андрей Ковачев: Все незаконные КПП с дороги, соединяющей Арцах с Арменией, должны быть удалены
|Европейская сторона передалa МВД Армении 4 беспилотника
|Первый Омбудсмен Армении: ООН не имеет никаких инструментариев для признания границ
|Правозащитник: Единственной мишенью акции протеста арцахцев должна быть власть в Армении во главе с Николом Пашиняном
|Европарламент вновь призвал Турцию признать Геноцид армян и обеспечить защиту армянского культурного наследия
|Центр оценки и тестирования: Более всего в Армении востребованы профессии в области медицины, экономики и юриспруденции, самый низкий спрос - сельское хозяйство, строительство, промышленность
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