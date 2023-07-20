Четверг, 20 Июля 2023 16:22

АрмИнфо.Постоянный корреспондент CNN и обозреватель The New York Times, обладатель двух Пулитцеровских премий Николас Кристоф обращает внимание международного сообщества на гуманитарный кризис в Арцахе из-за действий Азербайджана.

"Азербайджан воспользовался вниманием всего мира к Украине, чтобы заблокировать армянский анклав Нагорный Карабах, создав кризис с продовольствием и здравоохранением. Ситуация с каждым днем становится все хуже", - написал Кристоф в своем микроблоге в Твиттер, поделившись видео с пустыми полками в магазинах Арцаха.

Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о демократии, и международном праве в целом, уже 8 месяцев не замечая террор, учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха.