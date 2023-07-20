Четверг, 20 Июля 2023 16:00

АрмИнфо.Кризис в Арцахе углубляется с каждым часом. Необходимо принять конкретные меры для выхода из этой ситуации. Об этом заявил экс-госминистр Арцаха, меценат Рубен Варданян.

Он выразил убеждение, что открытие гуманитарного воздушного коридора имеет первостепенное значение. Гуманитарные миссии ООН и других международных организаций должны иметь возможность напрямую прибывать в Степанакерт и оказывать помощь.

"Необходимо как можно скорее отправить в Арцах комиссию ООН или другой международной организации( ПАСЕ, ЕС) по установлению фактов. Непосредственное наблюдение за ситуацией на месте позволит составить более четкое представление о серьезности кризиса", - добавил Варданян.

По мнению политика, международные посредники - от Вашингтона до Парижа и Москвы - должны оказать давление на Азербайджан, чтобы добиться изменений. Если они этого не сделают, их посреднические усилия окажутся тщетны.

"Российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе должна получить официальный международный мандат ООН. ООН также может рассмотреть варианты расширения миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, например, с привлечением китайского миротворческого контингента.

Чрезвычайно важно понимать, что сколько бы ни говорилось о гуманитарной стороне кризиса, существующие проблемы имеют политические и исторические корни. Пропаганда ненависти к армянам на государственном уровне является одной из важных опор авторитарного режима Алиева. Невозможно игнорировать этот факт", - добавил Варданян.

Экс-госминистр Арцаха также считает, что всемирно известные и влиятельные армяне, а также друзья нашего народа по всему миру своей активной позицией могут сыграть большую роль в вопросе привлечения внимания к трагедии, разворачивающейся в Арцахе.

"Друзья, помогите сделать голос армян Арцаха услышанным! Только совместными усилиями и взаимной поддержкой мы сможем преодолеть этот сложный исторический период.

Арцах - неотъемлемая часть армянского мира, эта земля - одно из звеньев нашего генетического кода, поэтому эта борьба принадлежит всем нам", - резюмировал Варданян.

Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о демократии, и международном праве в целом, уже 8 месяцев не замечая террор, учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха.