Четверг, 20 Июля 2023 15:55

АрмИнфо. Как общеевропейская массовая организация, представляющая значительную часть армянской диаспоры в Европе, EAFJD (Европейский офис "Ай Дат") выражает глубокое разочарование и возмущение в связи с заявлениями президента Европейского совета Шарля Мишеля для прессы после трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном 15 июля 2023 года.

В заявлении EAFJD отмечается, что подход Мишеля, который отождествляет вопрос доставки "гуманитарных" грузов из Акны (Агдама) в Нагорный Карабах/Арцах с важнейшим вопросом открытия Кашатагского (Лачинского) коридора, в корне ошибочен.

"Как граждане ЕС, мы осуждаем поддержку Мишелем азербайджанской повестки, и уж тем более использование Агдама для оказания так называемой "гуманитарной помощи" тому же самому армянскому населению, которое вот уже более семи месяцев подвергается голоду, террору и блокаде со стороны Азербайджана.

Фактически Азербайджан с декабря постепенно сужает смертоносное кольцо вокруг коренного армянского населения Нагорного Карабаха, еще больше ввергая его в отчаяние.

Выражая поддержку ЕС азербайджанской повестке дня, председатель Совета ЕС не только узаконивает политику этнических чисток авторитарного режима, но и идет вразрез с постановлением Международного суда ООН от 22 февраля, которое предписало Азербайджану немедленно снять блокаду Лачинского коридора. Эти комментарии в прессе также подрывают резолюцию, принятую Европейским парламентом в марте 2023 года, в которой содержится призыв к Совету ЕС ввести санкции в отношении правительственных чиновников Азербайджана, если Азербайджан не выполнит в кратчайшие сроки распоряжение Международного суда", - напомнили в Европейском офисе дашнаков.

В Организации также выразили убеждение, что такой подход руководства ЕС позволяет Баку уходить от давления по вопросу разблокирование Кашатагского коридора.

"В заявлении Шарля Мишеля для прессы от 15 июля есть несколько других весьма проблематичных аспектов, таких как использование термина "Карабах" вместо "Нагорный Карабах", что явно имеет политический подтекст. Кроме того, в заявлении президента Мишеля не рассматривается должным образом тяжелое гуманитарное положение 120 000 гражданских лиц, не излагаются обязательства Азербайджана перед международным сообществом, упускается из виду необходимость международных гарантий в диалоге между Баку и Степанакертом и игнорируется важность возвращения военнопленных", - добавили в EAFJD.

В Организации также напомнили, что 14 июля в преддверии трехсторонней встречи 470 европейских организаций, в том числе EAFJD, обратились с открытым письмом к президенту Мишелю с 6 конкретными требованиями, направленными на защиту основных и неотъемлемых прав коренного армянского населения. "Мы как граждане ЕС надеялись, что это приведет к конкретным результатам. Увы, содержание комментариев прессы свидетельствует об обратном. Посредничество во имя мира не может основываться на логике постепенного навязывания новых уступок более слабой стороне при медленной легитимации деструктивной политики Азербайджана. Такой подход превращает ЕС в пособника азербайджанской политики геноцида в Нагорном Карабахе/Арцахе. Как граждане ЕС, мы призываем руководство ЕС немедленно прекратить такой подход, поскольку все участники переговорного процесса несут прямую ответственность за результат и будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении Европейского офиса АРФД.

Принимая во внимание все вышеизложенное, EAFJD призывает президента Мишеля пересмотреть свои комментарии для прессы. "Без такого пересмотра его посреднические усилия кажутся предвзятыми. Мы по-прежнему надеемся, что голос справедливости будет услышан и что приверженность ЕС человеческому достоинству и правам человека не является пустым принципом, которому следуют только тогда, когда он соответствует политическим интересам", - резюмировали в АРФД.

Как ранее сообщало АрмИнфо, более 470 европейских НПО и ассоциаций направили письма лидерам Европейского союза и Совета Европы, призывая их предпринять немедленные и эффективные шаги для прекращения продолжающейся незаконной блокады Арцаха со стороны Азербайджана. Письмо были адресованы президентам Европейского совета, Европейской комиссии и Европарламента, а также главам государств-членов Совета Европы. Авторы письма указывают на невыносимые условия жизни, в которых оказались 120 тысяч арцахских армян в результате преднамеренной блокады Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Арцах с Республикой Армения, на протяжении более 7 месяцев.

Отметим, что глава Европейского совета Шарль Мишель 15 июля по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении и президентом Азербайджана, сообщил, что Баку "для облегчения гуманитарного бремени" предложил доставлять в Арцах гуманитарные грузы по маршруту Агдам-Степанакерт. В Арцахе в данном заявлении усмотрели экзистенциальную угрозу, призвав международные структуры, в место поиска так называемой альтернативы обеспечить функционирование международно признанного коридора, связывающего Арцах с Арменией, а не предлагать в качестве "медвежьей услуги" путь в Азербайджан