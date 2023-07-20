Четверг, 20 Июля 2023 14:44

АрмИнфо. Осенью текущего года в Армении пройдет очередное крупное спортивное мероприятие - чемпионат мира по самбо. Об этом 20 июля в ходе заседания правительства РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

<Желаю успехов нашим спортсменам, которые, к слову, могут превзойти результаты прошлого года>, - сказал премьер-министр РА.

Отметим, что согласно сообщению Международной федерации самбо, чемпионат мира среди взрослых пройдет 10-12 ноября 2023 года в Ереване. <Члены исполкома федерации приняли решение утвердить кандидатуру Армении, принимая во внимание успешный опыт проведения чемпионата мира по самбо среди подростков, юношей и молодежи в Ереване в октябре текущего года>, - говорится в распространенном сообщении.