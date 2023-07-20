Четверг, 20 Июля 2023 13:31

АрмИнфо. В Москве считают "очень хорошими" шансы на проведение трехсторонней встречи на уровне министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана.

Так, 20 июля в ходе еженедельного брифинга, официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ответ на вопрос о том, каковы шансы организовать трехстороннюю встречу на уровне глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана в Москве, с учетом того, что Ереван заявил, что не получали приглашения, в частности сказала: "Мне кажется, шансы очень хорошие. Как только мы получим от экспертов, занимающихся проработкой этой встречи, конкретную фактуру, по датам обязательно поделимся с Вами".

Напомним, что Москва предложила провести трехстороннюю встречу 15 июля текущего года. В МИД России аргументировали необходимость проведения подобной встречи, ухудшающей гумситуацией в Арцахе. В Ереване 17 июля заявили, что не получали официально такого предложения.