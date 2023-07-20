Четверг, 20 Июля 2023 12:43

АрмИнфо.В Восточной Республике Уругвай откроется посольство Республики Армения. Решение об этом принято на заседании правительства РА 20 июля.

Как отмечается в обосновании проекта решения, в Южной Америке Уругвай является одной из наиболее экономически стабильных и наиболее активно развивающихся стран, с которой существуют перспективные направления развития сотрудничества, включая высокие технологии, образование и здравоохранение, торгово-экономическую сферу. Большое значение имеет расширение дипломатического присутствия Республики Армения в Южной Америке, где в настоящее время действуют два посольства РА, расположенные в Буэнос-Айресе и в Бразилиа. Постоянное посольство Армении в Уругвае также будет способствовать развитию более активного диалога с другими странами региона, активному присутствию армянской общины и ее влиянию на социально-экономическую и общественную жизнь Уругвая.

Кроме того, как подчеркивается в обосновании, отмечается заметный интерес Турции и Азербайджана к Уругваю и региону, представляя

различные деловые и инвестиционные программы. В 2014 году в Монтевидео открылся офис посольства Азербайджана, а в 2021 году - посольство Турции.

Министерство иностранных дел в 2023 г. представил в своей бюджетной заявке смету открытия и эксплуатации посольства в Уругвае, которая была обеспечена. Таким образом, в 2023 г. в бюджете уже предусмотрены необходимые средства для открытия посольства в Уругвае.

Открытие посольства РА в Уругвае также предусмотрено программой правительства на 2021- 2026 годы.

Договоренность об открытии посольства достигнута в рамках официального визита министра иностранных дел Уругвая Франсиско Бустихо Бонассо в Армению 16-18 августа 2021 года. Премьер-министр Армении также заверил, что вопрос о посольстве Армении в Уругвае стоит на повестке дня, и данный процесс в ближайшее время перейдет в институциональное поле.

Принимая во внимание вышеизложенное, МИД считает открытие посольства Армении в Уругвае целесообразным, что соответствует внешнеполитическому курсу и интересам Республики Армения