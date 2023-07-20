Четверг, 20 Июля 2023 12:36

АрмИнфо.Без международной вовлеченности и формирования соответствующих механизмов диалог между Баку и Степанакертом не может быть эффективным, хотя бы по той простой причине Азербайджан продолжает свою политику агрессивной риторики и угроз в адрес населения Нагорного Карабаха. Об этом 20 июля на заседании правительства РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, состоявшаяся 15 июля в Брюсселе трехсторонняя встреча лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева при участии главы Европейского Совета Шарля Мишеля не привела к положительному решению вопроса с разблокированием Лачинского коридора и преодоления нарастающего гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. Как заметил глава армянского кабмина, председатель Европейского Совета Шарль Мишель в ходе последующего за встречей брифинга заявил о необходимости открытия Лачинского коридора и важности начала прямых переговоров между Баку и Степанакертом по вопросу об обеспечении безопасности и прав населения Нагорного Карабаха. Однако, как подчеркнул Пашинян, армянская сторона продолжает настаивать на том, что без международной вовлеченности и формирования соответствующих механизмов диалог между Баку и Степанакертом не может быть эффективным. Премьер отметил, что агрессивная риторика и угрозы в адрес населения Нагорного Карабаха преследуют цель проведения этнических чисток. <Сегодня речь идет о конкретной программе, которую осуществляет Азербайджан путем блокирования Лачинского коридора. Ее проявлением стало блокирование поставок в Нагорный Карабах электроэнергии, природного газа, продовольствия, других предметов первой необходимости. Целью Баку является создание условий для невозможности армян Карабаха оставаться в своих домах>, - сказал глава армянского правительства.

Он с сожалением констатировал, что даже имеющие правовую обязательную силу решения Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля текущего года, которыми Азербайджан должен открыть Лачинский коридор, до сих пор не выполнены. <В любом случае, мы должны продолжить работу в данном направлении. Также необходимо широко освещать в зарубежных СМИ гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе>, - подчеркнул премьер-министр РА.

Пашинян отметил, что одним из пунктов обсуждаемых в Брюсселе вопросов стало подтверждение взаимного признания сторонами территориальной целостности Армении и Азербайджана в пределах 29,8 тысяч и 86,6 тысяч кв. км соответственно, а процесс делимитации границ должен быть проведен на основе Алмаатинской декларации от 1991 года. <В ближайшее время мы должны определиться с основой для картографирования>, - подчеркнул Пашинян.

Что касается вопроса об открытии коммуникаций региона, то, как заметил глава армянского правительства, этот процесс должен проходить в соответствии с принципами суверенитета и равноправия.

Коснулся Пашинян и гуманитарной темы, по которой Азербайджан практически отказался от данных международному сообществу обещаний. <Но мы должны безустанно продолжать работу по возвращению пленных, выявлению судеб пропавших без вести>, - подчеркнул премьер, добавив, что не может представить многие результаты Брюссельской встречи. Тем не менее, переговорный процесс необходимо продолжить по возможности в более интенсивном режиме, предпринять более активные усилия в целях поиска взаимоприемлемых решений. Сегодня, как заметил премьер, главной задачей властей Армении, должно стать как можно большее привлечение внимания международного сообщества к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе, активизацию этого процесса как по дипломатическим каналам, так и широкого представления объективной ситуации в зарубежных СМИ и в социальных сетях. В условиях полной блокады Нагорного Карабаха еще более обострилась необходимость направления в этот регион международной миссии по сбору фактов. <В то же время, считаем, что самым конструктивным решением является установление прямого диалога между Баку и Степанакертом с задействованием международных механизмов, и необходимо приложить все усилия в этом направлении>, - сказал премьер-министр РА.