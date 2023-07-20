Четверг, 20 Июля 2023 12:35

АрмИнфо.Главы МИД стран Евросоюза в ходе, предстоящей 20 июля в Брюсселе встречи, обсудят военную помощь и гарантии безопасности Украине, отношения с Турцией и Китаем, а также армяно-азербайджанское урегулирование.

"Заседание Совета МИД начнется с рабочего завтрака с участием представителя ООН по правам человека. Затем начнется основное заседание Совета МИД, которое будет посвящено трем темам: конфликт на Украине, внешнеполитический аспект экономической безопасности, а также отношения с Турцией", - сообщил РИА Новости высокопоставленный европейский источник. Также он отметил, что во второй половине дня главы МИД ЕС проведут полуторачасовую онлайн-дискуссию с госсекретарем США Энтони Блинкеном по широкому кругу вопросов.

В завершение встречи министры планируют обсудить текущие вопросы, включая Китай, итоги прошедшего 17-18 июля саммита со странами Латамерики и Карибского бассейна, нормализацию между Арменией и Азербайджаном, а также Тунис.

Заседание глав МИД стран ЕС начнется в Брюсселе в 10.00 по местному времени, итоговая пресс-конференция главы евродипломатии Жозепа Борреля ожидается после 18.00 мск.