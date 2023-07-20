Четверг, 20 Июля 2023 12:33

АрмИнфо. Армянские власти запретили въезд в страну дашнакцакану из Нидерландов Аслану Асланяну. Об этом сообщил депутата парламента Армении от оппозиционной фракции "Айастан" (Армения), дашнакцакан Гегам Манукян.

Как рассказал Манукян, Асланян позвонил ему сегодня утром взволнованный, и сообщил, что прилетел утром с семьей на Родину, в Ереванский аэропорт "Звартноц" для участия во Всеармянском слете ВАФС

- армянской спортивно-скаутской организации, однако ему отказали во въезде.

"Предательская власть его Родины запретила въезд! Я предположил, что его имя находится в позорном черном списке, составленном этим правительством. Я спросил его, участвовал ли он в антиниколовских акциях. На что Аслалян мне ответил, что всегда участвовал в акциях, проводимых против посольств Турции и Азербайджана и тех стран. Он приехал для участия во Всеармянском мероприятии, на него наложили запрет во въезде турецкие власти. Посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян вам нравится, что делает этот предательский режим, отказавшийся от вашего родного Арцаха? Вы передали имя Аслана Асланяна на запрет въезда на Родину?", - обратился Манукян с вопросом к Балаяну.

Напомним, что это не первый случай, когда видному деятелю из Диаспоры запрещается въезд в Армению со стороны действующих властей.

В 2022 году въезд в Армению запретили главе Французской общины Мураду Папазяну и члену молодежного союза "Гарегин Нжде" Голландии Сюне Абрамян. В начале текущего года нежелательным лицом в Армении стал председатель центрального отделения молодежного союза АРФД "Новое поколение" Франции Нжде Гарагаворян, ряд деятелей из России. Подобных прецедентов не было в новейшей истории Армении до бархатной революции 2018 года