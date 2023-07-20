Четверг, 20 Июля 2023 12:31

АрмИнфо. Губернатор Массачусетса Маура Хили направила письмо президенту США Джо Байдену, в котором подчеркнула недопустимость продолжающейся блокады Арцаха со стороны Азербайджана.

Об этом сообщает Армянская Ассамблея Америки (Ассамблея), приветствуя данный шаг губернатора Массачусетса.

"Мы благодарим губернатора Хили за поддержку прав человека и армянского народа. Хотя мы ценим активное участие администрации, гуманитарный кризис, вызванный блокадой Арцаха Азербайджаном, продолжается, и срочно необходимы дополнительные меры, чтобы положить конец этой бесчеловечной блокаде и помочь предотвратить новый Геноцид армян", - заявили сопредседатели Ассамблеи Энтони Барсамян и Ван Крикорян.

В своем письме президенту Байдену губернатор Хили заявила, что "заслуживающие доверия новостные агентства, правозащитные организации и члены американской армянской общины бьют тревогу по поводу рисков нового Геноцида армян. "Действия Азербайджана по дальнейшему ухудшению и без того напряженных условий жизни уязвимых армян, проживающих в Арцахе, недопустимы", - отметила она.

Губернатор призвала президента "найти все возможные пути для поддержки и оказания гуманитарной помощи народу Нагорного Карабаха, и продолжать наши дипломатические усилия по снятию блокады".

Далее губернатор подчеркнул, что "Содружество Массачусетса давно признало независимость Нагорного Карабаха...".

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в осаде, а с 15 июня текущего года в тотальной блокаде со стороны Азербайджана. 120 тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти в 21 веке, на фоне полного безразличия международного сообщества.