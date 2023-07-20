Четверг, 20 Июля 2023 12:28

АрмИнфо. Так называемый "гуманитарный коридор из Агдама в Степанакерт" необходим чтобы институционально и де-факто упразднить само понятие "Лачинский коридор", который для армян - дорога жизни, а для Баку, Никола Пашиняна, Брюсселя, Анкары и Вашингтона - явление, вокруг которого выстроена сама концепция пребывания миротворцев РФ в Арцахе. Такого мнения придерживается политический обозреватель исследовательского института "Политэкономия", политолог Бениамин Матевосян.

Политолог констатировал, что логика, здравый смысл, посылы в речах азербайджанских экспертов, идеи закладываемые в аналитику азербайджанских СМИ позволяют прийти к однозначному и очевидному выводу о том, что встречи представителей правительств Армении и Азербайджана "на нейтральной территории для обсуждения делимитации и демаркации границ" (в приграничной зоне не подконтрольной российским военным, расквартированным в Армении), в Западной среде представляющиеся как "выражение прямого диалога Баку и Еревана", имеют цель исключить из переговорной повестки ещё одну российскую инициативу - проведение делимитации и демаркации по картам Генштаба РФ.

"В таком случае становится очевидно, что стороны согласовывают делимитацию по иным картам, что в свою очередь позволит исключить из глобального переговорного процесса очередное предложение Владимира Путина", - считает Матевосян.

По его убеждению, эти и другие процессы (например, потенциальное приглашение "нейтральной" швейцарской компании для осуществления контроля и представления таможенных услуг на открывающихся коммуникациях) имеют стратегическую цель - не просто довести армян Арцаха до добровольной эвакуации из НКР, что в свою очередь сделает бессмысленным пребывание российских войск в Нагорном Карабахе, в Сюнике, но и подготовить почву для дальнейших процессов изменения облика региона.

"Ведь эвакуацией армян, сдачей Карабаха процесс трансформации этого самого региона не завершится, а лишь перейдёт в новую фазу.

На кону отнюдь не только Арцах, или вся Армения, на кону создание очередного потенциального плацдарма для атак на Иран, и создание очага дестабилизации российского Северного Кавказа.

В нынешней ситуации многое зависит от позиции персонально властей Арцаха, которые вместо политической борьбы на данный момент избрали путь не просто непротивления злу, но и своим показным бездействием, имитацией бурной деятельности только увеличивающих возможность потенциальной эвакуации армян Арцаха", - полагает армянский эксперт