Четверг, 20 Июля 2023 12:21

АрмИнфо.Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая 19 июля на саммите Совета сотрудничества арабских государств Залива со странами Центральной Азии (ССАГЗ+ЦА) сказал, что сложная международно-политическая обстановка требует объединения усилий и принятия необходимых решений.

В этом контексте глава Туркменистана выдвинул ряд предложений по расширению сотрудничества между странами ССАГЗ и Центральной Азии. В числе этих предложений арабские СМИ выделили следующие:

создание постоянно действующего механизма – Совещания министров иностранных дел стран Центральной Азии и ССАГЗ;

создание специального комитета по транспорту для формирования новых транспортно-транзитных коридоров, надежной логистической инфраструктуры;

создание Совместной рабочей группы по энергетике для анализа возможностей коллективной деятельности в данной сфере и предоставления консультаций по этому вопросу;

создание Торговой палаты ЦА и ССАГЗ в целях развития торговых связей и увеличения объема товарооборота.

Туркменистан открыт к сотрудничеству по реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики, заявил Сердар Бердымухамедов, предложив провести в Туркменистане первый инвестиционный форум специально для стран Центральной Азии и Совета сотрудничества стран Залива в 2024 году.

Президент Туркменистана также предложил рассмотреть возможности создания в этом формате новой площадки для культурно-гуманитарного диалога, экологического совета, проведения в городе Ашхабаде медицинской конференции для стран Центральной Азии и стран Совета сотрудничества стран Залива в 2025 году, а также организации международных спортивных игр ССАГЗ и ЦА и готовности Туркменистана к проведению данного мероприятия и созданию наилучших условий для участников игр, обеспечению их современной инфраструктурой.

В состоявшейся 19 июля в городе Джидда, Саудовская Аравия, встрече на высшем уровне – впервые в подобном формате - приняли участие руководители стран-членов Совета и Центральноазиатских государств – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также генеральный секретарь ССАГЗ.